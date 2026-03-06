プロジェクトマネジメント育成支援を行うアッツワークス株式会社(所在地：東京都、代表取締役：井上敦雄)は、2026年3月末まで期間限定で実施していた無料オンライン相談企画「PM駆け込み相談窓口」について、想定を上回る相談ニーズが継続していることを受け、2026年4月および5月も追加開催することを決定しました。





本相談窓口は、主に1億円規模のシステム開発・IT導入案件を担当するプロジェクトマネージャー(PM)を対象に、現場の課題整理や判断支援を行う無料オンライン相談として実施しています。





PMの駆け込み相談窓口





【背景】

近年、DX推進や基幹システム刷新の増加に伴い、経験の浅いPMや兼務PMが大規模案件を担当するケースが増えています。一方で、社内に相談できる先輩PMや体系的な育成環境が整っていない企業も多く、PMが孤立した状態でプロジェクトを進めざるを得ない状況が顕在化しています。

当社ではこの課題を受け、利害関係のない外部専門家に相談できる場として本相談窓口を開設しました。









【これまでの反響】

これまでの相談では、「社内では言えない悩みを整理できた」「具体的な判断軸が持てた」「プロジェクトを俯瞰して見られるようになった」といった声が多数寄せられています。

特に、プロジェクト炎上リスクへの不安、意思決定の迷い、ステークホルダー調整、チームマネジメントに関する相談が多く、現場PMの支援ニーズの高さが確認されています。









【相談窓口 延長開催の概要】

名称 ： PM駆け込み相談窓口(追加開催)

開催期間： 2026年4月1日(水)～5月31日(日)

形式 ： オンライン個別相談(Zoom／約30分)

対象者 ： システム開発・IT導入案件のPM、PM候補、リーダークラス

参加費 ： 無料(事前申込制)





【本取り組みの位置付け】

本相談窓口は、当社が提供するPM育成プログラム「プロジェクトマネジメント・マスタートレーニング(PMMT)」の理念に基づき、PMが孤立せず健全にプロジェクトを推進できる環境づくりを目的とした社会貢献型の取り組みとして実施しています。









【代表コメント】

アッツワークス株式会社 代表取締役 井上敦雄

「PMの方々からとても切実な相談が寄せられています。多くのPMが“誰にも相談できない状態”で大規模案件を抱えている現実を改めて感じました。現場で孤立するPMを一人でも減らすため、期間を延長して支援を継続することにしました。」