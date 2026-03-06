新宿・花園神社 「奉納JAZZライブ」の開催決定 花園神社神楽殿にて4/5(日)開催
岩本モータース有限会社(本社：東京都新宿区、代表取締役：岩本 雄次)は、明治大学学生リーグにて4年連続日本一の栄冠に輝いた伝説のビッグバンド「WAY-OUT TOKYO BIG BAND」と、花園神社氏子奉賛会の岩本モータース有限会社 代表・岩本雄次による共演で、奉納演奏「JAZZ LIVE」を、桜満開の花園神社神楽殿にて開催いたします。
「HANAZONO JINJAZZ」ポスター
■「HANAZONO JINJAZZ」開催概要
日時 ： 2026年4月5日(日)11：00～／13：30～(2ステージ)
形式 ： オールスタンディング
入場・観覧： 無料
スタンダードナンバーのJAZZアレンジをはじめ、懐かしの名曲やアニメソングまで幅広い楽曲をラインアップ。迫力満点のステージをお届けいたします。
桜の美しい季節に、心弾むライブ演奏をぜひ会場でご体感ください。
※小雨決行。春のひとときをお楽しみいただけます。
■会社概要
社名 ： 岩本モータース有限会社
代表者 ： 代表取締役 岩本 雄次
本社所在地 ： 東京都新宿区新宿2丁目2番1号 ビューシティー新宿御苑1202
創業 ： 昭和2年
電話番号 ： 0120-414951(フリーダイヤル)
ホームページ ： https://kurumayayuji.com/
メールアドレス： iwamoto@kurumayayuji.com