岩本モータース有限会社(本社：東京都新宿区、代表取締役：岩本 雄次)は、明治大学学生リーグにて4年連続日本一の栄冠に輝いた伝説のビッグバンド「WAY-OUT TOKYO BIG BAND」と、花園神社氏子奉賛会の岩本モータース有限会社 代表・岩本雄次による共演で、奉納演奏「JAZZ LIVE」を、桜満開の花園神社神楽殿にて開催いたします。


「HANAZONO　JINJAZZ」ポスター


■「HANAZONO　JINJAZZ」開催概要

日時　　　： 2026年4月5日(日)11：00～／13：30～(2ステージ)

形式　　　： オールスタンディング

入場・観覧： 無料


スタンダードナンバーのJAZZアレンジをはじめ、懐かしの名曲やアニメソングまで幅広い楽曲をラインアップ。迫力満点のステージをお届けいたします。

桜の美しい季節に、心弾むライブ演奏をぜひ会場でご体感ください。


※小雨決行。春のひとときをお楽しみいただけます。



■会社概要

社名　　　　　： 岩本モータース有限会社

代表者　　　　： 代表取締役　岩本 雄次

本社所在地　　： 東京都新宿区新宿2丁目2番1号 ビューシティー新宿御苑1202

創業　　　　　： 昭和2年

電話番号　　　： 0120-414951(フリーダイヤル)

ホームページ　： https://kurumayayuji.com/

メールアドレス： iwamoto@kurumayayuji.com