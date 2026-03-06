岩本モータース有限会社(本社：東京都新宿区、代表取締役：岩本 雄次)は、明治大学学生リーグにて4年連続日本一の栄冠に輝いた伝説のビッグバンド「WAY-OUT TOKYO BIG BAND」と、花園神社氏子奉賛会の岩本モータース有限会社 代表・岩本雄次による共演で、奉納演奏「JAZZ LIVE」を、桜満開の花園神社神楽殿にて開催いたします。





「HANAZONO JINJAZZ」ポスター





■「HANAZONO JINJAZZ」開催概要

日時 ： 2026年4月5日(日)11：00～／13：30～(2ステージ)

形式 ： オールスタンディング

入場・観覧： 無料





スタンダードナンバーのJAZZアレンジをはじめ、懐かしの名曲やアニメソングまで幅広い楽曲をラインアップ。迫力満点のステージをお届けいたします。

桜の美しい季節に、心弾むライブ演奏をぜひ会場でご体感ください。





※小雨決行。春のひとときをお楽しみいただけます。









■会社概要

社名 ： 岩本モータース有限会社

代表者 ： 代表取締役 岩本 雄次

本社所在地 ： 東京都新宿区新宿2丁目2番1号 ビューシティー新宿御苑1202

創業 ： 昭和2年

電話番号 ： 0120-414951(フリーダイヤル)

ホームページ ： https://kurumayayuji.com/

メールアドレス： iwamoto@kurumayayuji.com