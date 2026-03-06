株式会社ASOLAB.(長野県松本市)は、ドローンの社会実装が進む中で、安全意識の醸成を重要な課題と位置づけ、教育現場と連携した体験型プログラムに取り組んでいます。

その一環として、2026年2月25日(水)、才教学園(長野県)にて、同校の7年生を対象とした「ドローン安全体験学習」を実施しました。





トイドローンの寄贈





■背景

近年、ドローンは災害対応やインフラ点検、建設、物流など幅広い分野で活用が広がっています。一方で、身近に入手できる環境の中、ルールを十分理解しないまま使用することによるリスクも指摘されています。

株式会社ASOLAB.では、産業分野での運用に携わる立場として、技術の普及とあわせて安全に関する理解を広げることが重要であると考えています。本プログラムは、その考えに基づく教育活動の一環です。





ドローンの仕組みの講習





■実施内容

当日は、以下の内容で実施しました。

・ドローンの仕組み

・社会での活用事例の紹介

・航空法および安全ルールの講習

・基本操作の体験

その後、生徒による操縦体験を行いました。





基本操作の体験(1)

基本操作の体験(2)





■生徒の反応

参加した生徒からは、

「細かな操作の難しさを感じた」

「守るべきルールが多いことを知った」

といった声があり、体験を通じて安全の重要性を理解する機会となりました。





基本操作の体験(4)

ドローンによる集合写真





■今後の展開

本プログラムは、安全講習と体験を組み合わせた構成として設計しています。

株式会社ASOLAB.では今後も、地域の教育機関と連携し、安全を基盤としたドローン活用の理解促進に取り組んでいきます。









【会社概要】

商号 ： 株式会社ASOLAB.

代表者 ： 代表取締役 原 数幸

所在地 ： 〒399-0014 長野県松本市平田東2丁目14-5

設立 ： 2022年8月

事業内容： ドローンスクール事業、業務用ドローン受託業務、3Dデータ作成事業

URL ： https://asolab.co.jp