北海道の大地ではぐくまれた原材料を最大限に活かす菓子ブランド・aoka(アオカ)を擁する株式会社ALGONA(本社：北海道札幌市、代表取締役：森澤 祐介)は、aokaブランド初の生菓子商品『aoka Neige(アオカ ネージュ)』を新発売いたします。





『aoka Neige(アオカ ネージュ)』





■北海道の洋菓子ブランド“aoka(アオカ)”とは

アイヌ語で「私たち」や「あなた」を意味する“aoka(アオカ)”を冠した当ブランドは、北海道の自然と素材に魅せられ、「北海道でお菓子を作りたい」という想いから誕生しました。

家族、友人、恋人、仲間、大切なあなたとの関係が、北の大地で輝く“青い情景”のように美しくあるように、と願いを込めたお菓子は、2024年11月に北海道・大丸札幌店でブランドデビューを飾ると、会期中、連日行列の絶えない賑わいを見せ、2025年3月ジェイアール名古屋タカシマヤ、2025年11月大丸東京店で期間限定POP UP SHOPの出店を展開すると、会場の盛況のみならず、SNSでも「思わずシェアしたくなるおいしさ」と話題になりました。









■原材料は北海道産を厳選

aokaにとっての理想の原材料を追い求める中、北海道を巡る旅の途中で出会った北海道・黒松内町。

日本最北端で最大規模のぶなの原生林を持つ自然豊かな黒松内町では、畜産・酪農が盛んな土地の特性を活かす取り組みとして、黒松内町特産物手づくり加工センター“トワ・ヴェール”でチーズやハム、ソーセージなどの高品質な加工食品製造が行われています。

北海道や黒松内町の厳選素材と製法にこだわるトワ・ヴェールの製品は、国内外のコンテストで数々の受賞歴を誇り、特にチーズ分野で高い評価を受けています。





そんなトワ・ヴェールの濃厚クリームチーズをふんだんに使用し、こだわりにこだわりを重ねて手作りされた『aoka Neige(アオカ ネージュ)』は、雪のようにやさしく、青空のように澄んだ味わいのチーズケーキ。

なめらかな口どけと、ふわふわとした食感。ひとくちごとに広がるのは、心にそっと輝きを灯す、雪の結晶のような新しいくちどけです。









■大丸札幌店 期間限定POP UP SHOPにて数量限定販売

aokaは2026年3月4日(水)～17日(火)の期間限定で大丸札幌店(地1階 ほっぺタウン 菓子イベントスペース)に期間限定POP UP SHOPで出店いたします。

期間内は定番商品の『キャラメルチョコレートサンド』、『レーズンバターサンド』、『キャラメルラングドシャ』の他、昨年9月に公式オンラインストアで販売し初回生産分が3日間で完売した『キャラメルバームクーヘン』がラインナップされます。

なお、新発売商品『aoka Neige(アオカ ネージュ)』は、会期中の3月13日(金)～17日(火)の5日間限定販売となります。





aokaは、選び抜いた北海道産の原材料にこだわり、その恵みを生かしたお菓子づくりを大切にしています。『aoka Neige(アオカ ネージュ)』をひとくち味わうたびに、心まで澄み渡るような、豊かな時間をお楽しみください。









■期間限定・店舗情報

ショップ名：aoka(アオカ)

出店場所 ：大丸札幌店 地1階 ほっぺタウン 菓子イベントスペース

〒060-0005 札幌市中央区北5条西4丁目7番地

出店期間 ：2026年3月4日(水)～17日(火) 10：00～20：00

販売期間 ：『aoka Neige(アオカ ネージュ)』は、会期中の3月13日(金)～

17日(火)の5日間限定販売

※お一人様1点限り

※各日 予定販売数がなくなり次第終了

販売価格 ：3,780円(税込)









■会社概要

社名 ： 株式会社ALGONA

本社所在地 ： 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西十六丁目1番地323-3F

運営ブランド： aoka(アオカ)

SNS ： https://www.instagram.com/aoka_official_/