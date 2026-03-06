Studio Stormi(スタジオストーミー)





2026年3月7日(土)、愛知県名古屋市東区に、ヨガ・ピラティス・バレエのバー(barre)を使ったエクササイズを統一された世界観の中で体験できるフィットネススタジオ「Studio Stormi(スタジオ ストーミー)」がオープンいたします。

バレエのバーを使用したエクササイズはアメリカ・ヨーロッパで主流のエクササイズで、韓国ではアイドルやインフルエンサーの間で取り入れられていてトレンドに。日本ではまだ導入スタジオが少なく、名古屋市内ではほぼ初となる本格展開です。

「上質だけど敷居が高くない」空間で、忙しい現代人が“自分に戻る時間”を過ごせる新たなライフスタイル拠点を目指します。





*…当社調べ(2026年2月時点／名古屋市内における「ヨガ・ピラティス・バレエエクササイズを同一ブランドで常設展開する専門スタジオ」として)









■名古屋のフィットネス市場に“第三の選択肢”





プライベートレッスンルーム





名古屋市内ではヨガ専門・ピラティス専門スタジオは増加傾向にある一方、

3種類のエクササイズを同一ブランドの世界観で横断的に体験できる空間はほとんど存在していません。

Studio Stormiは、名古屋における“第三の選択肢”として、新しいフィットネス文化を提案します。

性別や運動経験を問わず、健康やボディメイクに関心のあるすべての方にご利用いただけるスタジオです。









【スタジオ特徴】

1. ヨガ・ピラティス・バレエエクササイズを自由に選択可能





ヨガ・マットピラティス・バレエエクササイズを行うMATルーム





その日の体調や気分に合わせてプログラムを選択。

「頑張る」運動ではなく、「気分が上がる」「心地よく続けられる」運動を大切にします。

指導にあたるのは経験豊富なインストラクター。グループレッスンに加えて、マンツーマンレッスンも対応可能です。





2. 名古屋では希少なバレエのバー(barre)を使ったエクササイズ





バレエのバーを使用したエクササイズ





～POINT～

● アメリカ・ヨーロッパでは主流の人気エクササイズ

● バレエ×ピラティス×ヨガ×有酸素を組み合わせた総合的なアプローチが可能

● 韓国ではアイドルやインフルエンサーが取り入れ話題

● 姿勢改善・引き締め・太りにくい体づくりに効果的





筋力としなやかさを同時に養うため、男女問わずボディメイクやコンディション維持に適しています。

日本ではまだ導入スタジオが少なく、名古屋ではほぼ初となります。





3. 自然光と緑を感じる開放的空間





気持ちのいい光を感じる、丁寧な空間づくりを実現





桜並木が美しい通り沿いのガラス張り物件を採用。

「マンションの一室」ではなく、自然光が入り、緑を感じられる空間にこだわりました。

素材や色味、光の入り方まで設計し、居心地の良さと温度感を重視。

“日常の延長”として通えるスタジオを実現しました。





4. 運動＋ファッション＋空間を含めた“体験型スタジオ”





シンガポールで人気のピラティスソックスブランド「cheak(チーク)」





オーナーがセレクトするフィットネスアイテムも販売。

マレーシア・シンガポールで人気のピラティスソックス「cheak(チーク)」は、レッスン中の気分も上がる可愛いデザインです。数量限定なのでお早めにお求めください。









■大切にしている価値観

Studio Stormiが目指すのは、

・気負わず

・緊張せず

・でも少し特別な気分になれる

そんな場所。





「キラキラしていないと行けない」

「意識が高くないと入りづらい」





そんな従来イメージを壊し、

誰もが肩ひじ張らずに自然な自分で通える空間を目指します。









■こんな方におすすめ

● 美容や健康への意識が高い方

● ボディメイクや姿勢改善に取り組みたい方

● 運動を日常の延長として取り入れたい方

● 洗練されたスタジオ体験を名古屋で求める方

● “頑張る”より“心地よく続けたい”方





呼吸や姿勢に意識を向ける時間が、日々の所作や表情まで丁寧に整っていきます。

東海エリアで、新たな“自分への投資先”として存在し続けていければと思います。









■海外トレンドを名古屋でいち早く取り入れる、女性起業家による挑戦

オーナーは上海・オーストラリア・クアラルンプールなどでの生活経験を持ち、現地の最先端フィットネス文化を体感。





特にバレエのバー(barre)を使用したエクササイズとの出合いは、

・姿勢改善

・ボディライン変化

・運動が“義務”から“楽しみ”へ変わる

という体験をもたらしました。





「名古屋にないなら、自分がつくる」

海外で出会った経営者たちに影響を受け、起業を決意し、

世界基準のスタジオ文化を、東海エリアに根付かせる挑戦です。





～オーナーメッセージ～

「運動は、根性より“気分が上がるかどうか”が大事。

海外では、運動は特別なことではなく、自然に日常に溶け込んでいました。

名古屋でも、

無理にキラキラしなくていい。

意識高く見せなくていい。

でも来たら自然と気分が上がる。

そんな居心地の良い場所をつくりたかったのです。」









■キャンペーン

オープン記念として回数券をご購入いただいた方、先着にてノベルティバッグをプレゼント！

※数に限りがございます。









■ メディア向け内覧・体験取材受付中

・オーナーインタビュー

・レッスン撮影

・ビフォーアフター撮影

・スタジオ撮影

テレビ情報番組、トレンド特集、女性起業家特集など幅広く対応可能です。









■ スタジオ概要





外観





名称 ： Studio Stormi(スタジオ ストーミー)

所在地 ： 愛知県名古屋市東区泉3-30-23 1階

オープン日： 2026年3月7日(土)

内容 ： ヨガ／ピラティス／バレエエクササイズ

料金 ： 1,500円～

※料金は公式サイトにて確認ください









■公式サイト

https://studiostormi.com/









■Instagram

https://www.instagram.com/studiostormi