【 ワインバルならではの甘美なホワイトデー】

３月～限定販売『ミタン ショコラ・ブラン』

表面がカリッとするまで丁寧に焼き上げたカヌレ・フィナンシェのミタンに、繊細にテンパリングしたホワイトチョコレートをまとわせた、可愛らしく心躍る一品。ミタンの香ばしいバターの香りと、ホワイトチョコレートのやさしい甘みが絶妙に調和し、パリッと弾けるチョコレートの食感も魅力です。生地にほんのり香るメープルの風味と、チョコレートのミルキーな香りがふわりと鼻を抜け、余韻までお楽しみいただけます。

『世界のデザートワイン バイ・ザ・グラス』

ワインバルである当店だからこそご提案したい、ホワイトデーにぴったりのデザートワイン。今回は国ごとに厳選した、個性豊かな4種類をグラスでご用意いたします。それぞれ異なる甘みや香り、余韻の違いをぜひお楽しみください。・Sauternes 2017 / Chateau Suduiraut (フランス)・Aszu 2013 / Szent Tamas Vinyard (ハンガリー)・The Dry Land Collection Natural Sweet Chenin Blanc 2022 / Perderberg Cellar (南アフリカ)・Petit Manseng 2019 / Churton (ニュージーランド)MITANはお昼からワインをお楽しみいただけます。カフェタイムに、当店自慢のデザートやチーズと合わせて、少し贅沢なひとときを過ごしてみませんか？ホワイトデーならではの特別な甘美を、ぜひグラスで。

４月からは"春が薫る"『ミタン さくら・フレーズ』の登場！

甘い苺をたっぷり練り込んだ、華やかなピンク色の生地。その表面にパリパリになるまで丁寧に乾燥焼きした桜の葉の塩漬けを細かく砕き、贅沢にまとわせました。ひと口頬ばると苺のやさしい甘みがふわりと広がり、続いて桜の葉のほのかな塩味がキリッと引き締めます。甘味と塩味が織りなす美しいコントラストは、どこか懐かしい“桜餅”を思わせる味わい。和の情緒と洋菓子の華やかさが溶け合った、日本人の心をくすぐる一品です。春の訪れを感じる今だけの味わいを、ぜひお楽しみください。きっと「もう一つ」と手が伸びてしまうはずです。

2026年 3月10日～29日 埼玉県川口市 "密蔵院" で開催される「桜まつり」で『ミタン さくら・フレーズ』を先行販売！

埼玉県川口市・密蔵院にて、例年3月に開催される「密蔵院 桜まつり」。キッチンカーの出店やカフェ、地域物品の販売など、春を満喫できる楽しいイベントです。このたび、3月10日から29日までの期間中、ご紹介しました「ミタン さくら・フレーズ」を店舗販売に先がけて、こちらの会場にて先行販売させていただきます！桜とともに、ひと足早く「ミタン さくら・フレーズ」をお楽しみください。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

店舗情報

店舗情報店名： MITAN住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビルB1F電話番号：03-3212-7305営業時間：月曜～木曜11:00 - 22:00(L.O. 料理21:00 / ドリンク21:30)金曜日11:00 - 23:00(L.O. 料理22:00 / ドリンク22:30)土曜日11:00 - 21:00(L.O. 料理20:00 / ドリンク20:30)日曜日、祝日11:00 - 19:00(L.O. 料理18:00 / ドリンク18:30)アクセス： 地下鉄丸ノ内線 東京駅 /徒歩1分ＪＲ 東京駅 /徒歩1分二重橋前駅から349m事業内容：東京都内を中心に飲食事業(24店舗)、エンターテインメント事業、酒販事業、不動産事業を運営。1987年から新宿のバーやワイン文化を牽引

