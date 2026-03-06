概要

「純正ナビでは動画が見られない」「車内でもっとエンターテインメントを楽しみたい」そんな悩みを解決するのが、車載マルチメディアアダプター 「GetPairr TV（Car TV Mate Pro Max）」 です。本製品はHDMI入力を搭載しており、Fire TV StickなどのHDMIデバイスを接続することで、車のディスプレイで動画コンテンツを楽しむことが可能になります。さらに、有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化する機能や、スマートフォンの有線ミラーリング機能にも対応。純正ナビの機能を拡張し、ドライブや待ち時間など車内の時間をより快適にするカーエンターテインメント環境を実現します。

セール情報

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=R5lfUWzBqAQ

【GetPairr TV（Car TV Mate Pro Max）】通常価格：約19,800円割引率：50％オフセール価格：9,999円クーポンコード：TSQ9438J商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK2J7VM7※数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となる場合があります。

主な機能

① HDMI入力搭載で車内で動画コンテンツを楽しめる

本製品はHDMI入力を搭載しており、Fire TV StickなどのHDMIデバイスを接続することが可能です。YouTubeや動画配信サービスなどのコンテンツを車のディスプレイで楽しむことができ、車内エンターテインメントの幅を広げます。

② 有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化

有線CarPlay対応の車両であれば、本製品を接続することでワイヤレスCarPlay／Android Autoを利用可能。スマートフォンをケーブルで接続する必要がなく、エンジンをかけるだけで自動接続されます。

③ スマートフォンのミラーリングにも対応

スマートフォンの画面を車のディスプレイに表示する有線ミラーリング機能にも対応。地図アプリや動画コンテンツなどを大画面で表示することができます。※iPhoneの場合はiPhone15以降のUSB-Cモデルに対応しています。※AndroidスマートフォンはDP Alt Mode（映像出力）に対応した機種でご利用いただけます。

④ 同乗者が動画を楽しめる車内エンターテインメント環境

HDMIデバイスを接続することで、車内で動画コンテンツを楽しめる環境を実現。長距離ドライブや渋滞時の待ち時間などでも、同乗者が動画コンテンツを楽しめるカーエンターテインメント環境を提供します。

使用条件

・車両側が有線CarPlayに対応している必要があります・HDMIケーブルは別途ご用意ください・走行中の映像視聴については各地域の交通ルールに従ってください

まとめ

「GetPairr TV（Car TV Mate Pro Max）」は、・HDMI入力による動画コンテンツ表示・ワイヤレスCarPlay／Android Auto・スマートフォンミラーリングといった機能を1台で実現する車載マルチメディアアダプターです。純正ナビの機能を拡張し、ドライブや待ち時間など車内の時間をより快適で自由なエンターテインメント空間へと変えます。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=pom1A_aqxCc