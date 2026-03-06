スカウト型就活イベント『デアイバ』を運営する株式会社DEiBA Company（本社：東京都千代田区／代表取締役：志村友樹）は、28卒採用の最新トレンドをテーマに、採用領域のプロフェッショナル4社による無料オンラインセミナー「28卒採用の現状と夏に向けた戦略を徹底解説」を**3月10日(火)に開催いたします。**本セミナーでは、各社の知見を「20分×4本」のショートセミナー形式に凝縮し、28卒採用の最新トレンドから、勝負の分かれ目となる「夏」に向けた具体的な戦略までを一気に解説します。

【4社共催セミナー】28卒採用の現状と夏に向けた戦略を徹底解説！

■ 開催概要「28卒採用、何から手をつけるべきか？」年々加速する新卒採用の早期化。インターンシップの定義変更や学生の動向変化により、従来の手法だけでは優秀層へのアプローチが難しくなっています。本ウェビナーでは、新卒採用市場を牽引するHRクラウド、エン、テックオーシャン、DEiBA Companyの4社が集結。各社の知見を「20分×4本」のショートセミナー形式に凝縮し、28卒採用の最新トレンドから、勝負の分かれ目となる「夏」に向けた具体的な戦略までを一気に解説します。■ このような課題をお持ちの方におすすめ・28卒採用の最新動向を、短時間で効率よく情報収集したい・夏のインターンシップに向けて、戦略を練りたい・28卒で新たな施策を検討している■ 登壇企業紹介・HRクラウド株式会社・エン株式会社・株式会社テックオーシャン・株式会社DEiBA Company■ 実施詳細日時：3月10日(火)13:00 ～14:30形式：オンライン配信（Zoomウェビナー）費用：無料■ 参加予約（無料）はこちらhttps://share.hsforms.com/1IVFDvXbGSZmdm56YohncdAe7ncd?utm_campaign=deiba&utm_medium=lp

■グルディス型就活イベント『デアイバ』とは？

＜特徴＞・学生の「協働性」「主体性」「思考力」など非認知能力を可視化・その場でインターン・選考オファーが可能・採用媒体では出会いづらい“行動力ある層”と出会える

■28卒向け『デアイバ』開催日程

5月16日(土)東京 70名想定6月7日(日)東京 70名想定6月13日(土)東京 70名想定6月14日(日)大阪 60名想定6月20日(土)名古屋 50名想定6月27日(土)福岡 50名想定6月28日(日)大阪 60名想定

詳細のスケジュールについては個別でご案内させていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

■会社概要

■会社概要会社名：株式会社DEiBA Company所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階代表者：代表取締役 志村友樹TEL：03-3221-5235Mail：deiba-client@deiba.jp公式HP：https://deiba.jp/corporate/担当：DEiBA Company 広報 福田