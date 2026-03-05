みん100株式会社は、消費者投稿アイデアから株式会社スバルと「こっそりミラーシール」を共同開発し、発売後のSNS投稿で約50万ビューを記録しました。発売後即完売しておりましたが再入荷したことをお知らせいたします。ユーザーの「必要以上に物を持ち歩きたくない」「スマホの黒画面ではなく鏡で確認したい」といった生活実感に基づくアイデアを起点に、みん100・メーカー・消費者が共創して開発された本商品は、外出先での"さりげない身だしなみチェック"という小さな課題を解決するアイテムとして高い支持を集めています。

■発売直後からSNSで大反響、3週間で50万ビュー超

「こっそりミラーシール」は、お手持ちのリップやスマホなどに貼るだけで使用できる簡易ミラーです。発売と同時にみん100公式Instagramで紹介したところ、投稿がわずか3週間で約50万ビューに到達（投稿：https://www.instagram.com/insights/media/3785181553296095416/）。

"こんなの欲しかった""スマホに貼りたい""ミニマルで便利"といったコメントが多数寄せられ、大きな話題となりました。

SNSでは特に、・さりげなく使えるミニサイズの実用性・荷物を増やさず、いつでも鏡を使える利便性・複数サイズで貼り分けできる自由度といった点が高く評価され、幅広い層への拡散につながりました。

■初回ロットはすぐに完売、再入荷の声に応えて追加生産

SNSでの反響もあり、初回生産分すぐに完売。現在追加生産分が入荷し好評販売中です。

■「持ちものはミニマムにしたい」──ユーザーの実感が開発の原点

本商品の開発は、ユーザー投稿アイデア「ミラーシール」（https://min-100.com/ideas/28306）からスタートしました。

投稿者からは、・スマホの裏やロッカー扉に貼れるミラーがほしい・角が丸いほうが安全で使いやすい・ファンデーションの蓋に貼れる丸型もあると良い・必要最低限の持ち物で生活したいが、"鏡だけは必要"といったリアルな生活ニーズが示されました。

この声を軸にコンパクトながら実用性の高い4サイズセットとして商品化されました。

■商品情報

商品名 ： こっそりミラーシールJAN ：4580321536281販売価格：100円（税別）販売店舗： セリア※店舗によって在庫・取り扱い状況は変わります。発売元：株式会社スバルサイズ：4サイズ×各2枚入り（15mm丸／18×18mm／15×35mm／23×26mm）特徴：リップやスマホに貼ってこっそりチェックができる貼るだけ簡単ミラー

■生活者の"小さな不便"を拾い上げ、社会に実装する共創モデル

今回の大きな反響は、消費者の声が実際の商品となり、さらにSNSをきっかけに多くの人に届いたことで起きたものです。生活者自身が抱える小さなストレスを起点にする開発モデルは、メーカーにとっても新たな商品創出のヒントとなり、社会全体での共創の広がりが期待されています。

みん100では今後も、消費者の声から生まれる新商品をメーカーとともに開発し、生活者に寄り添うアイテムを市場に届けてまいります。

■みん100による消費者参加型商品開発

みん100の取り組みは、従来のメーカー主導型商品開発とは異なり、実際に商品を使用する消費者が企画段階から参加する「共創型開発」を実践しています。消費者の生活実感に基づいた困りごとの解決策が商品として店頭に並ぶことで、より生活者に寄り添った商品の創出を可能にしています。この開発プロセス自体が、持続可能な商品開発のモデルとして注目されています。当社では、今後も消費者の声を起点とした商品開発を通じて、生活者により良い商品を提供するとともに、メーカーと消費者をつなぐプラットフォームとしての役割を果たしてまいります。

