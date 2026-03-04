少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

広島愛が強めの30分

広島弁が絶滅の危機に！？以前、広島弁の伝道師として番組に登場した"あずやん"こと、小豆畑雅一さんが再登場！あの人気映画「孤狼の血」シリーズで方言指導を担当し、松坂桃李さんともLINE友達というあずやん！今夜は広島弁を普及すべく、番組的広島弁検定を街行く人々に実施！さらに、西村の母校が、広島弁であの童謡を歌う！？広島愛がいつもより強めの30分！

■過去の放送はTVerで！

■スナックコットン ～公式SNSはこちら～

■番組概要

https://www.home-tv.co.jp/snackcotton/https://tver.jp/series/srb6sxr6v2https://x.com/snack_cotton_EEhttps://www.instagram.com/snack_cotton/#https://www.tiktok.com/@snack_cotton

番組名：スナックコットン放送日時：3月5日（木）深夜0時21分～出演者：コットン（西村真二・きょん）／小豆畑雅一（広島弁の伝道師）