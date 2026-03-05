株式会社ロウダン（所在地：愛知県春日井市、代表取締役：志水孝至）は、自社ブランド「Gorilla Sleep」の新商品となる枕「CANOPY（キャノピー）」を発売いたしました。首の付け根にある第七頸椎からしっかり支える独自設計と、通気性に特化した生物模倣素材「クリーパーファイバー」を採用。丸洗いができるため、汗が多い季節にぴったりな枕です。

睡眠課題への本質的アプローチ

現代人の睡眠の質低下は深刻な社会課題となっており、厚生労働省の調査によれば、日本人の約40%が睡眠に関する悩みを抱えています。特に首や肩の凝りが睡眠を阻害する要因として指摘される中、従来型の枕では頭部のみを支えるため、首の付け根から肩にかけての広範囲な負担軽減が実現できていませんでした。「CANOPY」は、医学的知見に基づき、首の構造を支える第七頸椎に着目した設計を採用しました。頭部だけでなく、頚椎全体を適切にサポートすることで、睡眠中の首への負担を抜本的に改善する製品を目指しました。

ネックブリッジ形状

「CANOPY」の最大の特徴は、首の付け根にある第七頸椎から肩口までを広範囲に支える「ネックブリッジ形状」の採用です。後頭部から肩にかけての隙間を埋めることで、体圧を効率よく分散し、睡眠中の脊椎負担を劇的に軽減します。これにより、朝目覚めた時の首や肩の違和感が軽減され、深い眠りへの到達を促進します。

生物模倣素材

中材に採用された生物模倣素材「クリーパーファイバー」は、従来の枕ではこもりがちだった熱や湿気を効率よく排出します。深部体温をコントロールすることで「脳を冷やす」効果を実現し、入眠のスムーズさと睡眠の深さが向上するメカニズムです。これにより、寝つきの悪さや夜間の覚醒といった悩みへの対策が可能になります。衛生管理面でも革新性を発揮しており、カバーだけでなく枕本体の中材まで自宅で丸ごと洗える「フルウォッシャブル仕様」です。汗が多い季節でもシャワーで丸洗いし、天日干しするだけでクリーンな状態を保つことができます。従来型の枕では難しかった清潔性の保持が実現でき、利用者の衛生面での懸念を根本的に解決しています。

サステナブルな素材のカバー

カバー生地には、竹を原料にしたサステナブルな素材バンブーレーヨンを使用。シルクのようになめらかで、汗を吸って乾きやすいやさしい肌触りのカバーです。

商品概要

・製品名 ：CANOPY（キャノピー）・素材 ：中材3Dファイバー（POE）、カバー：ポリエステル60%、バンブーレーヨン・サイズ ：約 63×43×13cm・価格 ：\ 6,980 (税込)

会社概要

【会社概要】会社名：株式会社ロウダン代表取締役社長：志水孝至所在地：〒486-0904愛知県春日井市宮町2丁目2-6メール:blueblood@roudan.co.jp事業内容：寝具製造卸売業【事業内容】1.商品企画・製造(オリジナル商品)2.オリジナル寝具商品の卸売り販売 (テレビ通販・ホテル・旅館・整骨院・フィットネスジム 等)3.オンラインショップ販売 (自社サイト・楽天市場・ヤフーショッピング・Amazon他)