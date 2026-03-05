全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、株式会社TOKYO-BAYアリーナマネジメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：須貝一貴）との共同主催により、TVアニメHUNTER×HUNTERとコラボレーションしたリアル脱出ゲーム『ハンター試験スタジアムからの脱出』を、2026年5月5日（火祝）、6日（水祝）の2日間限定で、千葉（LaLa arena TOKYO-BAY）にて開催いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/stadium2022/

『ハンター試験スタジアムからの脱出』は、スタジアムやアリーナを舞台に開催されるリアル脱出ゲームの大型イベントです。2022年より 東京、福岡、名古屋、神戸、仙台にて開催され、過去5会場では完売回も続出。累計4万人以上が参加した大人気イベントです。会場であるLaLa arena TOKYO-BAYは、2024年5月に開業。都心から30分圏内とアクセスしやすい千葉、南船橋に位置し、周辺には大型商業施設が充実しています。音楽コンサートやスポーツイベントなどさまざまなイベントが開催され、臨場感溢れる演出を通して没入感あふれる体験を楽しめる多目的アリーナです。本イベント最大の魅力は、多くの参加者が一斉にスタジアムからの脱出を目指す、大型会場ならではのスケール感。多くの受験者が同時にミッションに挑む、TVアニメで繰り広げられたハンター試験さながらの体験を会場でお楽しみいただけます。さらにゲーム中にはなんと、TVアニメ「HUNTER×HUNTER」の人気キャラクター「クロロ（cv.宮野真守）」が実際に登場！ アリーナ会場ならではの迫力の音響と映像によって繰り広げられる、臨場感溢れる演出も必見です。また、会場では全12種のオリジナルグッズを販売。リアル脱出ゲーム本編にも登場するキャラクター「シャルナーク」の念能力「携帯する他人の運命（ブラックボイス）」をモチーフにした「シャルナークのアンテナヘアピン」や、TVアニメでもお馴染みのハンター試験のナンバープレートを再現した「ハンター試験ナンバープレートアクリルバッジ」など、ユニークな商品を多数ラインナップ。『ハンター試験スタジアムからの脱出』の千葉会場は、2026年5月5日（火祝）、6日（水祝）の2日間限定開催。史上最大級のハンター試験をこの機会にぜひお楽しみください。

『ハンター試験スタジアムからの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/stadium2022/◼︎ストーリーあなたはプロの『ハンター』を目指し、合格率は数百万分の一と言われるハンター試験を受験する。この試験の内容は、すべてが謎に包まれている。現在わかっていることは、今回の試験会場は巨大なスタジアムということだけだ。グラウンドに散りばめられた手がかりを集めるのか？スタンド席に潜む試験官を見つけだすのか？全員参加のマラソンが始まるのか？奇想天外な課題の数々があなたを待ち受けるだろう。しかし、会場にはクロロ率いる幻影旅団の姿が!!突如現れた彼らの目的とは......!?あなたは襲い来る幻影旅団の魔の手を回避して、このスタジアムから脱出することができるだろうか!?◼︎プレイ形式・制限時間：60分・所要時間：120分～130分 ※演出などを含めたイベント全体の所要時間です。・参加人数：制限なし◼︎開催会場、日程・会場LaLa arena TOKYO-BAY（〒273-0012 千葉県船橋市浜町2丁目5番15号）＜アクセス＞南船橋駅 (JR京葉線、武蔵野線)より徒歩6分船橋競馬場駅（京成本線）より徒歩16分※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。※路上駐車等は近隣のご迷惑となりますのでご遠慮ください。・開催日程2026年5月5日（火祝）、6日（水祝）◼︎チケット販売スケジュール少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売：2026年3月5日（木）12:00～2026年3月6日（金）23:59スクラップチケット先行販売：2026年3月7日（土）12:00～2026年3月13日（金）23:59一般販売：2026年3月14日（土）12:00～

◼︎チケット料金〈前売〉4,000円〈当日〉4,300円〈特典付きチケット情報〉特典付きチケット「幻影旅団入団セット」クロロの念能力「盗賊の極意(スキルハンター)」をモチーフにした、オリジナルデザインのクリップボードに、限定謎「幻影旅団入団試験」がセットになった前売チケット購入者限定販売の商品。クリップボード表面には光沢感のある箔押し印刷を採用し、高級感溢れるデザインに仕上がっています。※そのほかチケットの詳細は、特設サイトをご確認ください。

■エクストラミッション『携帯する他人の運命(ブラックボイス)からの脱出 ～シャルナークに操られた試験官を救え！～』『ハンター試験スタジアムからの脱出』本編の裏側で起きていたもう一つの物語を、ボリュームたっぷりの謎解きと共にお届け。「エクストラミッション」は、イベントにご来場いただいたすべての参加者が挑戦できます。また、制限時間内に解くことが出来なくても、ご自宅に持ち帰ってお楽しみいただくことも可能です。▼『携帯する他人の運命(ブラックボイス)からの脱出』詳細ページはこちら！https://realdgame.jp/stadium2022/extra■『ハンター試験スタジアムからの脱出』オリジナルグッズ情報

▼オリジナルグッズ詳細はこちら！https://realdgame.jp/stadium2022/#goods◼︎主催 SCRAP／LaLa arena TOKYO-BAY◼︎企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

〈補足情報〉TVアニメHUNTER×HUNTERとは

1998年より週刊少年ジャンプ(集英社)にて連載が開始された『HUNTER×HUNTER』は、冨樫義博 氏が描く少年たちの壮大な冒険ストーリー。父と同じハンターを目指し、そして父と会うため、ハンタ ー試験に参加した主人公ゴンが、そこで出会った仲間・キルア、レオリオ、クラピカたちと共に、「未知」 の世界への挑戦を続ける姿は、多くの感動を呼び続けています。同作を原作とした TVアニメ『HUNTER×HUNTER』は2011年10月から2014年9月まで日本テレビ 他にて放送され、原作の熱いストーリーをそのままに、新たな「ハンターワールド」を描いた作品とし て、今も尚、多くのファンから支持される作品です。コミックはシリーズ累計発⾏部数(デジタル版含む)は8400万部を突破。