「未来」に繋がる「音」を作る音楽レーベル「未来音スタジオ」（ URL：https://miraine-studio.jp/ ）は、未来音（ミライネ）の1stアルバム「ONE（ https://linkco.re/qGUmE29V ）」を2026年3月5日に、各種音楽アプリでデジタル配信を開始いたしました。

未来音 1stアルバム「ONE」

ボーカル参加型音楽ユニット「未来音」の1stアルバムは、未来音のオリジナル楽曲からタレント、VTuber、英語講師シンガーなど多彩なボーカリストが参加しているシングル楽曲を含む全12曲を収録。さらに、歌い手として活動している新たなゲストボーカル「美澄（みすみ）」の楽曲を追加しました。本作はSNS時代のα世代、Z世代の生き方や勉強、就職などをテーマにした楽曲から、ハッピーソングまで現代を生きる世代の未来へのメッセージを収録したJ-POPアルバムです。また、シングル配信中の楽曲をリミックスした3曲を収録したJ-POPとクラブミュージックを楽しめるアルバムになっています。AppleMusic、Spotify、AmazonMusic、LINEMUSIC、AWA、dヒッツ、レコチョクなど、国内主要音楽配信アプリからYouTube、TikTok、InstagramなどSNSショート動画でも楽曲使用が可能になっています。■音楽配信サービス一覧https://linkco.re/qGUmE29V■未来音配信楽曲一覧https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1047471

収録楽曲タイトル

1.Connecting to the future2.Striving Girl (feat. 渡辺ありさ)3.ハコニワ4.光へ5.ミライヘ (feat. 美澄)6.this period7.私たちの時代 (feat. あらたま)8.Happy!Happy! (feat. Sumire)9.ClubZone10.私たちの時代 (feat. あらたま) [future MIX]11.Happy!Happy! (feat. Sumire) [Electro MIX]12.Striving Girl (feat. 渡辺ありさ) [night space MIX]

ゲストボーカル一覧

渡辺ありさ

・プロフィールライター/タレント/メディアプロモーター/写真撮影/漫画原作者Web：https://www.foriio.com/arisawatanabe-nekoX：https://x.com/Arisaaa_wInstagram：https://www.instagram.com/arisawatanabe_neko/参加楽曲：Striving Girl feat.ARISA.W音楽配信アプリ一覧：https://linkco.re/BtrqDnGm

愛音あらたま

・プロフィールたまたま来た人もこんたまー！バーチャルメイドの愛音あらたまと申します。TikTokでタイピングやゲーム配信をしたり、Youtubeで歌ってみたを投稿したりしております。TikTok：https://www.tiktok.com/@aine_artmYouTube：https://www.youtube.com/@aine_artmお屋敷（TikTok,Youtube）でお会いできるのを心よりお待ちいたしております！参加楽曲：私たちの時代 (feat. あらたま)音楽配信アプリ一覧：https://linkco.re/12HgSH2S

Sumire

・プロフィール英語講師シンガー Sumire教育業界で勤めながらバンド活動などで音楽活動を続けている中で片耳を失聴。「夢を叶えないままに死んだら後悔する！」と思いフリーランスの道へ。現在は、シンガー、俳優、英会話スクール&留学エージェント経営、英語講師、ボイストレーナーとして活動中。Age is just a number!（年齢はただの数字）がモットー。人間が好き。音楽はジャンルレスで好きなものを聴く。JPOP、邦洋ROCKに影響を受けてきている。web: https://sites.google.com/view/sumireviolet/homeinstagram: https://www.instagram.com/sumire_smileajn/参加楽曲：Happy!Happy!音楽配信アプリ一覧：https://linkco.re/RuSgptE5

美澄

・プロフィール参加楽曲 / ミライヘ (feat. 美澄)YouTube、TikTok、ツイキャスをメインに活動しています。主に歌ってみたを投稿しています。Youtube : www.youtube.com/@%E3%81%BF%E3%81%99%E3%81%BF_0306TikTok : www.tiktok.com/@yuiyui719?_r=1&_t=ZS-94JhWzsoFbbツイキャス : https://twitcasting.tv/misumin_0036X : https://x.com/misumin_0036

音楽レーベル 未来音スタジオとは

2025年10月、未来音スタジオは、「未来」に繋がる「音」を届けるコンセプトに、立ち上げた音楽レーベルです。未来音の作る楽曲や個性溢れる様々なボーカリストとの共演をしながら、様々なジャンルのJ-POPを配信しています。また、各種楽曲はJOYSOUNDでカラオケ配信も行っています。■未来音スタジオ公式メディア一覧公式サイトhttps://miraine-studio.jp/YouTubehttps://www.youtube.com/@MIRAINESTUDIOX（旧Twitter）https://x.com/MIRAINE_STUDIOInstagramhttps://www.instagram.com/miraine.studio/X配信楽曲一覧https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1047471■本件に関するお問い合わせ未来音スタジオinfo@miraine-studio.jp