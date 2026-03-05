株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、投資判断支援ツール「AI日経診断アプリ」において、新たに「明日の日経平均 予想 AI」機能を正式追加いたしました。本機能は、投資主体別売買動向、信用残、ファンダメンタル、テクニカル、為替、VIX、SOX指数など多次元データをAIが統合解析し、明日の日経平均の上昇確率・下落確率・想定値幅を数値で提示するものです。トレード経験者が抱える“再現性の壁”を突破するための判断基準を提供します。■「なぜ、勝てるのに安定しないのか」という壁トレード経験を積んできた投資家ほど、ある段階で同じ疑問に直面します。・方向は読めているはずなのに資金が増えない・連勝の後に大きく崩れる・検証では勝てるのに実運用でブレる・損切りや利確の判断に迷いが残るこれは技術不足ではありません。問題は“その日の優位性の強弱”を数値で把握できていないこと。市場は毎日同じではありません。トレンド優位の日もあれば、レンジで消耗する日もある。それにもかかわらず、私たちは同じ熱量で戦ってしまう。ここに再現性が崩れる本質があります。■「明日の日経平均 予想 AI」機能とは今回追加されたAI日経診断機能は、単なる方向予測ではありません。明日の日経平均について、✅ 上昇確率✅ 下落確率✅ 想定値幅を提示します。これは、単一のテクニカル指標ではなく、・投資主体別売買動向（海外勢・個人・信託等）・信用残・需給バランス・企業収益等のファンダメンタル要因・トレンド・モメンタム等のテクニカル構造・為替、VIX指数、SOX指数などの外部市場要因といった多層データをAIが統合解析した結果です。バラバラの情報を一つの“確率”に再構成することで、人間では処理しきれない複雑性を、意思決定可能な形へ変換します。■トレード経験者の“最後の迷い”を消す経験者ほど、相場観があります。しかし同時に、・自信と不安が混在する・連勝後にロットを上げて崩れる・不調期に取り返そうとして傷を広げるという心理的ブレが生まれます。AI日経診断は、あなたの裁量を奪うツールではありません。あなたの判断を“補強する外部基準”です。自分のシナリオとAI確率を照合する。一致すれば強気。乖離すれば慎重。このワンクッションが、資金曲線を安定させます。■なぜ今、「明日の日経平均 予想 AI」なのか現在の市場は、アルゴリズム取引が主流です。情報は瞬時に織り込まれ、値動きは高速化しています。感覚だけで戦うには、環境は複雑すぎる。AI日経診断は、毎営業日、同一ロジックで解析を実行。感情に左右されず、市場構造を確率で提示します。これは“未来を断定する予言”ではありません。不確実な市場において、最も合理的な判断材料を提供する仕組みです。■再現性トレードを完成させる安定しているトレーダーは、・優位性が高い日に集中する・低い日はロットを落とす、または休む・感情ではなく期待値で判断するという共通点を持ちます。AI日経診断は、その“優位性の強弱”を毎日提示します。これにより、✅ 無駄なエントリーが減少✅ ロット設計が合理化✅ 損切り・利確判断が明確化✅ 連勝後の崩れを防止といった効果が期待できます。■導入しないリスクAIを使うリスクよりも、使わないリスクの方が大きい。基準がない状態では、・その日の地合いに振り回される・ニュースやSNSに影響される・判断が日によってブレるこれは再現性を壊します。AI確率は、そのブレを抑えるための“軸”です。■サービス概要AI日経診断アプリ月額：3,000円（税込）7日間無料トライアル付き毎営業日、取引終了後に解析更新。明日の日経平均の上昇確率・下落確率・想定値幅を提示。■最後に明日の日経平均は、上がるのか下がるのか。この問いに、「たぶん」ではなく、「上昇確率○％、想定値幅○円」と答えられる状態。それが、トレードを一段進化させます。AI日経診断機能の追加により、AI日経診断アプリは“判断補助ツール”から“再現性構築ツール”へと進化しました。感覚から確率へ。迷いから構造へ。今すぐ、「明日の日経平均 予想 AI」を体験してください。➡【明日の日経平均 予想 AI】明日の日経平均をAIが解析｜上昇・下落確率を数値で見える化する投資支援アプリhttps://www.phoenixconnect.jp/ai-nikkei-shindan