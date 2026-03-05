フランス発のDJコントローラーをお得にゲット！ 春のプライスプロモーション Hercules DJコントローラー：期間限定セール
株式会社銀座十字屋 ディリゲント事業部（東京・中央区）は、フランス発のDJ機材ブランド「Hercules（ハーキュリーズ）」のDJコントローラー3機種を対象に、期間限定のプライスプロモーションを実施いたします。
＜期間限定＞ Hercules DJコントローラー・フラッシュセール
■ キャンペーン対象期間：
2026年3月6日（金）～ 2026年3月16日（月）23:59まで
■ キャンペーン対象製品：
ブランド：Hercules
1. 製品名：DJControl Inpulse 200 MK2
価格：22,800円 → キャンペーン価格：19,800円
https://dirigent.jp/hercules/djcontrol-inpulse-200-mk2
2. 製品名：DJControl Inpulse 300 MK2
価格：39,800円 → キャンペーン価格：29,700円
https://dirigent.jp/hercules/djcontrol-inpulse-300-mk2
3. 製品名：DJControl Mix
価格：19,800円 → キャンペーン価格：17,820円
https://dirigent.jp/hercules/djcontrol-mix
※ 上記価格はすべて税込の市場想定売価です。
※ EANコードの変更はございません。
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
