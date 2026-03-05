スキンケアブランド ルアンルアン「生せっけんギフトフェア2026」を3月5日からスタート。【春ギフト特別仕様】 お名前・オリジナルメッセージを印字のうえ、世界に一つの贈り物としてお届けします。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ(本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭)は、ルアンルアン公式オンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて、「生せっけんギフトフェア2026」を3月5日からスタート。名入れまたはオリジナルメッセージを印字のうえ、大切な方へ送料無料でお届けします。
【生せっけんギフトフェア2026】https://shop.ruamruam.jp/contents/21407
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343333/images/bodyimage1】
「生せっけんギフトフェア2026」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343333/images/bodyimage2】
春限定デザインのスリーブは、4種類の柄をご用意しました。大切な方ににいちばん似合う柄をお選びいただき、その中に「お名前」または「メッセージ」を印字してお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343333/images/bodyimage3】
【販売期間】2026年3月5日（木）am10:00 ～ 2026年4月6日（月）am9:59
【対象商品】
１，生せっけんスティック オリジナル＆泡立てネット
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=spr-gift2026-1
２，生せっけんスティック ローズ＆ゼラニウム＆泡立てネット
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=spr-gift2026-2
【注意事項】
・送料無料でお届けします。
・限定スリーブ（紙筒）の柄のご指定やお名前またはメッセージを印字する場合は、
「その他お問い合わせ」欄内にご希望の内容をご記入ください。
・数量限定のため定量を超えた場合は告知無く販売終了とさせていただきます。
・予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
・ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合がございます。
・他の商品を同時にお買い求めいただいた場合、当該商品と合わせてお届けします。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、｢お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。｣をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼(ひめぬま)まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
【生せっけんギフトフェア2026】https://shop.ruamruam.jp/contents/21407
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343333/images/bodyimage1】
「生せっけんギフトフェア2026」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343333/images/bodyimage2】
春限定デザインのスリーブは、4種類の柄をご用意しました。大切な方ににいちばん似合う柄をお選びいただき、その中に「お名前」または「メッセージ」を印字してお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343333/images/bodyimage3】
【販売期間】2026年3月5日（木）am10:00 ～ 2026年4月6日（月）am9:59
【対象商品】
１，生せっけんスティック オリジナル＆泡立てネット
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=spr-gift2026-1
２，生せっけんスティック ローズ＆ゼラニウム＆泡立てネット
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=spr-gift2026-2
【注意事項】
・送料無料でお届けします。
・限定スリーブ（紙筒）の柄のご指定やお名前またはメッセージを印字する場合は、
「その他お問い合わせ」欄内にご希望の内容をご記入ください。
・数量限定のため定量を超えた場合は告知無く販売終了とさせていただきます。
・予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
・ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合がございます。
・他の商品を同時にお買い求めいただいた場合、当該商品と合わせてお届けします。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、｢お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。｣をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171
FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼(ひめぬま)まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
プレスリリース詳細へ