【清瀬店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 清瀬店～ボディケアコース～
【清瀬店】
「ボディケアコース」のご案内をしております
ボディケア
清瀬店では40分のクイックマッサージから120分までお客様のご都合に合わせてお選びください。お悩みやご希望をお伺いして丁寧にもみほぐします。
20分 \1,400(税込)
（２部位まで。予約不可。フリーでご来店時、
空きがあれば）
40分 \2,500(税込)
60分 \3,600(税込)
75分 \4,500(税込)
90分 \5,400(税込)
ボディ延長10分 \800(税込)
【店舗概要】
■もみの匠 清瀬店
https://mominotakumi.com/shop_kiyose.html
■住所
東京都清瀬市元町1丁目8-35 アマルフィビル3F
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342393/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 清瀬店です。
もみの匠 清瀬店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 清瀬店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_kiyose.html
清瀬店
「ボディケアコース」のご案内してをおります
リラクゼーションサロン もみの匠 清瀬店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年02月20日オープン！
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年05月23日オープン！
勤務を希望される方は下記より応募可
https://mominotakumi.com/recruit.html
予約はこちらから
https://www.peakmanager.com/online/index/h6a8e6/eNpLtDK0qi62MjSyUsovKMnMzytJTI_PTFGyLrYys1IyMTC0MDJSsq4FXDD0wAuW
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
