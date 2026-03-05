高純度成分需要が市場を牽引──2026年1267万ドルから2032年2128万ドルへ向かうエクオール産業
エクオールは大豆食品中のダイゼインに由来し、潜在的な健康効果から精力的に研究されている化合物だ。エストロゲン受容体との特異的な相互作用により、乳がんや前立腺がんといったホルモン関連疾患に対する有用性が認められている。腸内の特定の細菌によって産生されるため、個体間で合成量に差が生じ、個人別栄養学の研究対象となっている。特に LDL コレステロールを低下させ、閉経後の骨の健康を支え、神経保護的な抗酸化作用を示すことが明らかになっている。
エクオールは天然に存在する化合物で、キラル分子に分類される。つまり鏡像異性体である (S)- エクオールと (R)- エクオールの 2 種類が存在する。(S)- エクオールは、大豆食品に含まれる植物エストロゲンであるダイゼインから生まれる代謝物だ。その化学構造は、水素と水酸基が結合した中心炭素原子、および独特の性質を生み出す複雑な原子配列から構成される。この構造的配置により、(S)- エクオールは体内のエストロゲン受容体と結合でき、ホルモン関連疾患やヒト栄養学の分野で健康効果が研究されている。
トレンド：世界的エクオール市場の高成長
LP Information の最新レポート「世界エクオール市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/764106/equols）に基づき、2026～2032 年の世界エクオール市場は年平均成長率 9.0％で拡大し、2032 年には市場規模が 2128 万米ドルに達する見込みである。2021 年の市場規模は 900 万米ドルで、2026 年には 1267 万米ドルに増加する。アジア太平洋地域は最も高い成長ポテンシャルを持ち、中東アフリカ地域も健康意識の普及に伴い急速な成長が見込まれる。
インパクト評価
長期的な市場見通しは楽観的だが、研究開発コストの高さや規制承認プロセスの遅延により、市場拡大が制約を受ける可能性がある。企業間の競争は、技術開発能力、製品品質、安全性、グローバルな販売ネットワークを中心に展開され、これらの要因が製品の供給可能性と価格決定力を大きく左右する。
図. エクオール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342941/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342941/images/bodyimage2】
図. 世界のエクオール市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度が極めて高く、寡占構造が明確
LP Information の最新レポートに基づき、エクオールの世界的主要製造業者には、Daicel、Anthem Biosciences、Ningbo Inno Pharmchem、Shenghe Everything (Shanghai) Biotechnology、Shanghai Banglin Biotechnology、Wuhan Finetech Industry、Hubei Xinmingtai Chemical などが含まれる。2025 年時点で世界トップ 7 企業は売上の約 78.47％を占め、市場は極めて高い集中度を示している。Daicel が 57.91％の圧倒的なシェアを占め、技術優位性と製品品質で市場を主導している。
コア機会と代表的なアプリケーションシナリオ
2026～2032 年は、機能性食品、サプリメント、医薬品原料の三大用途分野が市場成長を牽引するコアウィンドウ期であり、特に高純度エクオールの供給強化は、健康志向の消費者や医薬品メーカー向け製品の開発・市場展開において最も確実性の高い成長機会となる。代表的な応用シナリオとしては、閉経後女性の骨健康維持のためのサプリメント用途、コレステロール値改善を目的とした機能性食品添加剤用途、ホルモン関連疾患の予防・改善を目指す医薬品原料用途などが挙げられ、これらの分野における需要は中長期的に安定成長が見込まれる。
エクオールは天然に存在する化合物で、キラル分子に分類される。つまり鏡像異性体である (S)- エクオールと (R)- エクオールの 2 種類が存在する。(S)- エクオールは、大豆食品に含まれる植物エストロゲンであるダイゼインから生まれる代謝物だ。その化学構造は、水素と水酸基が結合した中心炭素原子、および独特の性質を生み出す複雑な原子配列から構成される。この構造的配置により、(S)- エクオールは体内のエストロゲン受容体と結合でき、ホルモン関連疾患やヒト栄養学の分野で健康効果が研究されている。
トレンド：世界的エクオール市場の高成長
LP Information の最新レポート「世界エクオール市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/764106/equols）に基づき、2026～2032 年の世界エクオール市場は年平均成長率 9.0％で拡大し、2032 年には市場規模が 2128 万米ドルに達する見込みである。2021 年の市場規模は 900 万米ドルで、2026 年には 1267 万米ドルに増加する。アジア太平洋地域は最も高い成長ポテンシャルを持ち、中東アフリカ地域も健康意識の普及に伴い急速な成長が見込まれる。
インパクト評価
長期的な市場見通しは楽観的だが、研究開発コストの高さや規制承認プロセスの遅延により、市場拡大が制約を受ける可能性がある。企業間の競争は、技術開発能力、製品品質、安全性、グローバルな販売ネットワークを中心に展開され、これらの要因が製品の供給可能性と価格決定力を大きく左右する。
図. エクオール世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342941/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342941/images/bodyimage2】
図. 世界のエクオール市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度が極めて高く、寡占構造が明確
LP Information の最新レポートに基づき、エクオールの世界的主要製造業者には、Daicel、Anthem Biosciences、Ningbo Inno Pharmchem、Shenghe Everything (Shanghai) Biotechnology、Shanghai Banglin Biotechnology、Wuhan Finetech Industry、Hubei Xinmingtai Chemical などが含まれる。2025 年時点で世界トップ 7 企業は売上の約 78.47％を占め、市場は極めて高い集中度を示している。Daicel が 57.91％の圧倒的なシェアを占め、技術優位性と製品品質で市場を主導している。
コア機会と代表的なアプリケーションシナリオ
2026～2032 年は、機能性食品、サプリメント、医薬品原料の三大用途分野が市場成長を牽引するコアウィンドウ期であり、特に高純度エクオールの供給強化は、健康志向の消費者や医薬品メーカー向け製品の開発・市場展開において最も確実性の高い成長機会となる。代表的な応用シナリオとしては、閉経後女性の骨健康維持のためのサプリメント用途、コレステロール値改善を目的とした機能性食品添加剤用途、ホルモン関連疾患の予防・改善を目指す医薬品原料用途などが挙げられ、これらの分野における需要は中長期的に安定成長が見込まれる。