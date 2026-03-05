エンケイ株式会社(所在地：静岡県浜松市)は、2026年F1(フォーミュラ ワン)世界選手権に参戦する「マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1 チーム(McLaren Mastercard Formula 1 Team)」へマグネシウム鍛造ホイールを供給いたします。





McLaren Mastercard Formula 1 Team × ENKEI





エンケイとMcLaren Formula 1 Teamによるパートナーシップの始まりは1995年まで遡り、2021年までの26年間と長きに亘り、世界のモータースポーツの最高峰の舞台で共に戦ってきました。この間、エンケイは通算82回にも及ぶMcLaren Formula 1 Teamの表彰台獲得を脚元から支えてきました。

2026年シーズンからのレギュレーション変更に伴い、再びMcLaren Mastercard Formula 1 Teamとタッグを組み、新たな挑戦をスタートして参ります。





McLaren Mastercard Formula 1 Team × ENKEI OFFICIAL SUPPLIER





【会社概要】

社名 ： エンケイ株式会社

所在地 ： 〒430-7726 静岡県浜松市中央区板屋町111-2 アクトタワー26F

代表者 ： 代表取締役会長 鈴木 順一

代表取締役社長 三浦 信

設立 ： 1950年10月5日

事業内容： アルミホイールと周辺事業

・アルミ鋳造技術を利用した製造販売

(二輪・四輪用アルミホイール／二輪・四輪・船外機用

アルミ合金鋳物)

・各種金型・機械等の製造販売

・アルミニウム原材料の製造

・アルミホイール・アクセサリー・自動車部品の販売

・アルミホイールの輸入業務

・各種物販等

URL ： http://www.enkei.co.jp









≪本件に関するお問い合わせ先≫

エンケイ株式会社 アフターマーケット営業統括本部

グローバルサプライ事業グループ

〒431-1304 静岡県浜松市浜名区細江町中川7000-26

ホームページURL： https://www.enkei.co.jp/