エンケイ株式会社(所在地：静岡県浜松市)は、2026年F1(フォーミュラ ワン)世界選手権に参戦する「マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1 チーム(McLaren Mastercard Formula 1 Team)」へマグネシウム鍛造ホイールを供給いたします。


McLaren Mastercard Formula 1 Team × ENKEI


エンケイとMcLaren Formula 1 Teamによるパートナーシップの始まりは1995年まで遡り、2021年までの26年間と長きに亘り、世界のモータースポーツの最高峰の舞台で共に戦ってきました。この間、エンケイは通算82回にも及ぶMcLaren Formula 1 Teamの表彰台獲得を脚元から支えてきました。

2026年シーズンからのレギュレーション変更に伴い、再びMcLaren Mastercard Formula 1 Teamとタッグを組み、新たな挑戦をスタートして参ります。


McLaren Mastercard Formula 1 Team × ENKEI　OFFICIAL SUPPLIER


【会社概要】

社名　　： エンケイ株式会社

所在地　： 〒430-7726　静岡県浜松市中央区板屋町111-2 アクトタワー26F

代表者　： 代表取締役会長　鈴木 順一

　　　　　 代表取締役社長　三浦 信

設立　　： 1950年10月5日

事業内容： アルミホイールと周辺事業

　　　　　 ・アルミ鋳造技術を利用した製造販売

　　　　　 　(二輪・四輪用アルミホイール／二輪・四輪・船外機用

　　　　　　 アルミ合金鋳物)

　　　　　 ・各種金型・機械等の製造販売

　　　　　 ・アルミニウム原材料の製造

　　　　　 ・アルミホイール・アクセサリー・自動車部品の販売

　　　　　 ・アルミホイールの輸入業務

　　　　　 ・各種物販等

URL　　 ： http://www.enkei.co.jp



≪本件に関するお問い合わせ先≫

エンケイ株式会社　アフターマーケット営業統括本部

グローバルサプライ事業グループ

〒431-1304　静岡県浜松市浜名区細江町中川7000-26

ホームページURL： https://www.enkei.co.jp/