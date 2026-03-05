エンケイ、McLaren Mastercard Formula 1 Teamと再タッグ2026年新レギュレーションで新たな一歩
エンケイ株式会社(所在地：静岡県浜松市)は、2026年F1(フォーミュラ ワン)世界選手権に参戦する「マクラーレン・マスターカード・フォーミュラ1 チーム(McLaren Mastercard Formula 1 Team)」へマグネシウム鍛造ホイールを供給いたします。
McLaren Mastercard Formula 1 Team × ENKEI
エンケイとMcLaren Formula 1 Teamによるパートナーシップの始まりは1995年まで遡り、2021年までの26年間と長きに亘り、世界のモータースポーツの最高峰の舞台で共に戦ってきました。この間、エンケイは通算82回にも及ぶMcLaren Formula 1 Teamの表彰台獲得を脚元から支えてきました。
2026年シーズンからのレギュレーション変更に伴い、再びMcLaren Mastercard Formula 1 Teamとタッグを組み、新たな挑戦をスタートして参ります。
McLaren Mastercard Formula 1 Team × ENKEI OFFICIAL SUPPLIER
