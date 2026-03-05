ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、滋賀県の「近江の味彩」は、対象商品が２０％ＯＦＦとなる「年度末大決算セール」を開催中です。「近江の味彩」は、ＪＡ全農しがが運営しており、琵琶湖と四方の山々がもたらす良質の水と広々とした田園が自慢で、近江の伝統の味をお届けしています。キャンペーン期間中は、その場で使えるクーポンの使用で対象商品が２０％ＯＦＦでお得に購入できます。

ショップＵＲＬ: https://www.ja-town.com/shop/c/c5101/

対象商品(おすすめ商品抜粋)

ＵＲＬ: https://www.ja-town.com/shop/g/g5101-nikunohi21/近江牛一頭買い専門レストランがつくる、シェフ手づくりの生ハンバーグ詰め合わせ商品です。

〇近江牛焼肉メガ盛り(モモ・カルビ・ロース)約(約×２)

ＵＲＬ: https://www.ja-town.com/shop/g/g5101-01gyucho/

滋賀県が誇る高級和牛の代名詞「近江牛」を焼肉カットでご提供いたします。

ＵＲＬ: https://www.ja-town.com/shop/g/g5101-mioshizuku01/滋賀県初のオリジナルいちご品種。最大の魅力は適度な酸味際立つさわやかな甘みフローラルな香りや、大粒で明るい赤色の見た目も特徴です。

ＵＲＬ: https://www.ja-town.com/shop/g/g5101-2024kira/大粒でしっかりとした食感すっきりした瑞々しい甘さがで、噛むほどにが広がります。

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間: 令和８年２月１３日(金)～３月中旬

２．内 容: クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

３．ＵＲＬ: http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協(ＪＡ)などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ: https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント: https://x.com/JA_JAtown

