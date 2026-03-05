上巻に続き、「光・淵 Blu-ray 下巻 (完全生産限定盤)」が本日2026年３月5日（木）より発売となりました！本商品には、メイキングやMVなど作品世界をより深く味わえる特典映像をたっぷり収録。特典映像は、上巻に約35分、下巻に約45分の映像を収め、上下巻を通して制作の舞台裏を楽しめる内容です。封入特典として、上巻には上下巻をまとめて収納できる2BOX収納アウターケース、フォトブックレット100P、SNS風クリアカード同封。下巻にはフォトブックレット100P、インスタントフォト風カード2枚を付属し、両巻揃えることでコレクションとして完成する“コンプリート仕様”となっています。さらに、上巻＆下巻のW購入者を対象に、スペシャル賞品が当たる応募抽選キャンペーンも実施。日本語字幕に加え、中国語字幕も収録した豪華仕様です。本作の魅力を余すことなく詰め込んだBlu-ray下巻を、ぜひこの機会にお楽しみください。

■Blu-ray発売記念キャンペーン

上巻＆下巻のW購入者を対象に、スペシャル賞品が当たる応募抽選を実施いたします。応募方法：上巻封入の応募券を下巻封入の応募はがきに貼付のうえ、85円切手を貼って希望賞品を記入し応募。応募締切：2026年3月31日 （火）※当日消印有効▼詳細は以下の画像をご確認ください。

■商品情報

●光・淵 Blu-ray 上巻 (完全生産限定盤)

仕様：Blu-ray（BD2枚組）発売日：2026年2月5日（木）価格：\22,000（税抜）https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYNWR6PB/

＜収録内容＞Disc1 : 第1話～第8話 Disc2 : 第9話～第15話＋特典映像（約35分）＜封入特典＞・2BOX収納アウターケース ・フォトブックレット100P ・SNS風クリアカード1枚＜店舗購入特典＞Amazon（ビジュアルシート5枚組付）https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYNWR9C4/

●光・淵 Blu-ray 下巻 (完全生産限定盤)

仕様：Blu-ray（BD2枚組）発売日：2026年3月5日（木）価格：\22,000（税抜）https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYP1PRWV/

＜収録内容＞Disc3 : 第16話～第23話 Disc4 : 第24話～第30話＋特典映像（約45分）＜封入特典＞・フォトブックレット100P ・インスタントフォト風カード2枚＜店舗購入特典＞Amazon（ビジュアルシート5枚組付）https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYNW2J1D/

■トレーラー

■あらすじ

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=b6Jr2Jy601w

凶悪事件を扱う特別捜査部（SID）の第六隊長、駱為昭（ルオ・ウェイジャオ）のもとにある殺人事件が舞い込む。被害者は地方出身の若い男で、死体発見現場は麻薬の売買や売春など犯罪が多発する地域のため、先に発生していた薬物事件との関連が疑われていた。部下を連れて現場を訪れた駱為昭は、その死体にある違和感を覚える。そんな駱為昭の前に現れたのは裴氏グループの若き総裁の裴溯（ペイ・スー）だった。裴溯は７年前に起きたある事件の関係者で、駱為昭は彼に対して漠然とした闇を感じ、二人の間にはある種のわだかまりができていた。そしてSIDが被害者の人間関係を洗い出す中、突如裴溯の名前が浮上する。犯罪心理学に通じ“零度共感者”の特徴をよく知る裴溯は、犯人の心理を分析し事件を紐解いていく。こうして事件の核心に迫った駱為昭と裴溯だったが、全てはこれから始まる連続殺人事件の序章でしかなかった…。

■主演キャスト

裴溯（ペイ・スー）役／張新成（チャン・シンチョン）駱為昭（ルオ・ウェイジャオ）役／付辛博（フー・シンボー）

■スタッフ

原作：priest脚本：李林（リー・リン）／楊夏（ヤン・シア）／張静（チャン・ジン）監督：裘仲维（チウ・ジョンウェイ ）

■作品公式X＆公式サイト

「光・淵」日本公式X：https://x.com/GuangyuanJPソニー・ミュージックソリューションズ配給作品紹介サイト（ASIALL）：https://asiall.jp/