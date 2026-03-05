株式会社貴瞬（本社：東京都台東区、代表：辻瞬）は、2026年4月28日（火）より、新規事業として完全会員制マーケットプレイス「KISHUN AUCTION」を開始することを発表いたします。「KISHUN AUCTION」は、従来の枠組みにとらわれない、新しいオークションの在り方に挑戦いたします。

待望の「KISHUN AUCTION」誕生

貴瞬はこれまで、「無価値という言葉を世界から無くす」というビジョンのもと、宝石・リユース業界において「価値がない」と見なされてきたものに向き合い、新たな価値を見出す取り組みを続けてきました。さらに、テーマとして掲げる「DISCOVER」には、固定観念や既存の評価軸にとらわれず、視点を変えることで可能性を再定義するという意味を込めています。それは何かを1から生み出すだけでなく、すでに存在している価値を再定義し、社会へと届ける挑戦でもあります。そして今、当社が次に挑戦するのが「オークション」です。「KISHUN AUCTION」は、従来の枠組みに囚われず、プロダクト、会場、システム、演出といった、オークションの在り方そのものを再定義する新たなプラットフォームと位置づけております。価値を再定義し、磨き上げ、お客様のもとへとつないできた貴瞬だからこそできる、新たなオークションステージの幕開けです。

「KISHUN AUCTION」の特徴

宝石専門のマーケットプレイス

宝石の価値は、市場価格のみで定まるものではなく、グレーディングやソーティングによる品質の見極め、さらには再加工などの工程を重ねることで形づくられていきます。一石ごとに時間と工程をかけ、付加価値を高めることに徹底して取り組んできた貴瞬だからこそ実現できる、宝石のプロフェッショナルにも納得いただける、専門性に裏付けられたマーケットプレイスを展開してまいります。

宝石だけで実現する圧倒的な商品構成

色石ジュエリーやダイヤモンドジュエリー、色石ルース、ダイヤモンドルース、パールネックレスをはじめ、貴石から半貴石に至るまで、多様な商材を網羅した商品ポートフォリオを展開しています。宝石の幅広いラインナップにより、参加くださる皆様のご希望の商品に必ず出会えるマーケットプレイスを構築いたします。

リアルとオンラインを融合したハイブリッド開催

「KISHUN AUCTION」は、オンライン入札とオフラインでの手競りを組み合わせたハイブリッド型のオークション形式を採用しています。場所や時間の制約を受けにくいオンライン取引の利便性と、現地で実物を確認しながら競りに参加できる手競りの確かさと臨場感を融合。参加スタイルを選べる柔軟性を備えた、新しいオークションモデルを構築しています。

世界の熱狂をオークションへ

「KISHUN AUCTION」は、当社がこれまで積み重ねてきた価値創造の取り組みを、オークションという新たなフィールドへと拡張する挑戦です。「無価値という言葉を世界から無くす」というビジョンのもと培ってきた視点を、オークションという形式に落とし込み、市場に新たな選択肢を提示します。これまで世界各国で開催してきた貴瞬の展示会では、多くの熱狂が生まれてきました。その熱狂を、そのままオークションへ。2026年4月28日。貴瞬の構想と実践が融合した「KISHUN AUCTION」が開幕。これまでにないオークションがここに誕生します。

KISHUN AUCTION詳細

住所：〒110-0016 東京都台東区台東4丁目33-1クロスポイント御徒町7F電話：0120-26-4757mail：info@kishun-auction.comURL：https://kishun-auction.com/

企業情報

会社名 ：株式会社貴瞬（KISHUN.Inc）代表者 ：代表取締役 辻 瞬設立 ：2015年7月7日 資本金 ：10,000,000円従業員数：262人（2025年6月現在）事業内容：色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、ジュエリー加工・リメイク、色石の研磨・リカット、販売、輸出入所在地 ：【東京本社】〒110-0016 東京都台東区台東4丁目33-1 クロスポイント御徒町8～10F【KISHUN ジュエリー工房】〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-8 MHビル1F【G.E.lab】〒110-0016 東京都台東区台東4-30-10 Mビル3F【KISHUN SHOP】〒110-0016 東京都台東区台東4丁目33-1 クロスポイント御徒町7F【POCKET BY KISHUN】〒110-0016 東京都台東区台東4-9-3 徒ビル3F【Kishun Cutting Studio】〒110-0016 東京都台東区台東4丁目9-3 徒ビル2F