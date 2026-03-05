ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農福島」は、「福島牛のメガ盛り」と人気の「蜜桃ジュース」を数量限定で特価販売しています。 「福島牛」は、福島県のブランド肉で色鮮やかな良質の霜降りをもった黒毛和牛です。「伊達の蜜桃ジュース」は香り豊かで糖度が高い桃だけを贅沢に使用した天然生絞りの果汁100％飲料で、ご家庭用はもちろん、贈り物にもおすすめです。 また、３月中旬まで「年度末大決算セール」を実施しているため、対象商品がその場で使えるクーポンの使用で２０％ＯＦＦで購入でき、いつも以上にお得に買い物をお楽しみいただけます。

【数量限定＆特別価格商品】

１．【数量限定10％OFF!!メガ盛りパック】福島牛肩バラ切り落とし１ｋｇ （冷凍）【消費期限：2026年４月１０日】 https://www.ja-town.com/shop/g/g2501-2501B11-iiniku26/ 福島県のブランド肉「福島牛」の切り落としを、大容量１ｋｇの特別仕様でお届けします。牛丼、すき焼、炒め物など幅広い料理に大活躍です。

https://www.ja-town.com/shop/g/g2501-2501B11-iiniku26/

２．伊達の蜜桃ジュース 160ｇ×３０本 https://www.ja-town.com/shop/g/g2501C1107/ 福島の主力品種である「あかつき」の中でも 糖度が高く高品質の桃だけを贅沢に使用した天然生絞りのストレートジュースです。お土産や贈り物におすすめ。

https://www.ja-town.com/shop/g/g2501C1107/

３．販 売 期 間 ：令和８年３月中旬まで ※なくなり次第終了４．対象ショップ：ＪＡ全農福島 https://www.ja-town.com/shop/c/c2501

【年度末大決算セールキャンペーン 概要】

１．期 間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬２．内 容：クーポン使用で対象商品が２０％ＯＦＦで購入できます。 ※クーポンのご利用には会員登録が必要です。 ※ご購入時に対象のクーポンコードを入力してご購入ください。 ※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。３．ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/e/ekessan/

【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown