BioThrust社との販売代理店契約締結のお知らせ
株式会社リプロセル（以下、当社）は、2026年3月5日に、BioThrust社（ドイツ）と、全世界における販売代理店契約を締結いたしました。本契約により、当社グループは、BioThrust社が製造する「ComfyCell Incu」バイオリアクタープラットフォームを新たに製品ラインナップへ追加いたしました。
BioThrust社のバイオリアクターシステムは、独自のMembrane Stirrer（膜撹拌）技術を採用しており、高いガス移動効率を実現するとともに、繊細な細胞に適した低せん断・無泡の培養環境を提供することを特長としております。本技術により、以下のような多様な細胞培養用途に適しております。
● iPSC由来スフェロイドの3D培養
● MSC、iPSC、HEK細胞などのキャリアを用いた付着細胞培養
● NK細胞・T細胞などの単一細胞サスペンション培養
当社グループは今後も、既存のiPS細胞関連製品・技術とのシナジーを図りながら、高度なヒト細胞培養および幹細胞研究分野におけるソリューション提供体制のさらなる強化に努めてまいります。
なお、本契約が当社業績に与える影響は現時点では軽微ですが、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。
BioThrust社について
BioThrust社は、2022年にドイツで設立されたバイオテクノロジー企業で、独自のMembrane Stirrer（膜撹拌）技術を中核とした高機能バイオリアクターシステムの開発・製造を行っております。
同社の詳細につきましては、以下ウェブサイトをご参照ください。
https://www.biothrust.com/
配信元企業：株式会社リプロセル
BioThrust社のバイオリアクターシステムは、独自のMembrane Stirrer（膜撹拌）技術を採用しており、高いガス移動効率を実現するとともに、繊細な細胞に適した低せん断・無泡の培養環境を提供することを特長としております。本技術により、以下のような多様な細胞培養用途に適しております。
● iPSC由来スフェロイドの3D培養
● MSC、iPSC、HEK細胞などのキャリアを用いた付着細胞培養
● NK細胞・T細胞などの単一細胞サスペンション培養
当社グループは今後も、既存のiPS細胞関連製品・技術とのシナジーを図りながら、高度なヒト細胞培養および幹細胞研究分野におけるソリューション提供体制のさらなる強化に努めてまいります。
なお、本契約が当社業績に与える影響は現時点では軽微ですが、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。
BioThrust社について
BioThrust社は、2022年にドイツで設立されたバイオテクノロジー企業で、独自のMembrane Stirrer（膜撹拌）技術を中核とした高機能バイオリアクターシステムの開発・製造を行っております。
同社の詳細につきましては、以下ウェブサイトをご参照ください。
https://www.biothrust.com/
配信元企業：株式会社リプロセル
プレスリリース詳細へ