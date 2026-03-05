次は、寛ぎの舞台へ

帝国ホテル 京都 3月5日（木）開業

帝国ホテル 30年ぶりの新規開業







開業当日のテープカットの様子

株式会社帝国ホテルは、3月5日（木）、京都・祇園の地に「帝国ホテル 京都」を開業いたしました。宿泊客の到着に先立ち、当日午前11時から、来賓や関係者を招いたオープニングセレモニーを実施いたしました。

開業当日に実施したオープニングセレモニーでは、文化庁長官 都倉 俊一氏、京都府知事 西脇 隆俊氏、京都市長 松井 孝治氏をはじめとする来賓や関係者のみなさまをお迎えし、株式会社帝国ホテル 代表取締役 社長執行役員 風間 淳、および、帝国ホテル 京都 総支配人 坂田 玲子らと共にテープカットを行いました。

また、開業祝いとして、祇園甲部の芸妓20名による「手打ち」が特別に披露されました。「手打ち」とは、もともと京の顔見世に出演する役者を迎える際に、馴染や贔屓の人達が、連中を組んで行ったものであり、現在では京都、祇園甲部の芸妓の間でのみお祝いの席や記念行事での出し物として伝え続けられています。三味線や笛、太鼓に合わせて唄をうたったり、ほめ言葉を言ったり、紫檀の拍子木を一糸乱れず打つさまは賑々しく雅やかで、新たな門出を華々しく彩りました。





□開業にあたって

＜株式会社帝国ホテル 代表取締役 社長執行役員 風間淳＞

本日、この佳き日に、多くの方々のご臨席を賜り、みなさまのお力添えをもちまして「帝国ホテル 京都」が開業の日を迎えられましたことを厚く御礼申し上げます。

私どもにとって、実に30年ぶりとなる新しいホテルの誕生です。この歴史と伝統が息づく祇園という特別な地に、私たちを温かく迎え入れてくださった地域のみなさま、そして今日まで支えてくださった全ての関係者の方々に、改めて心より感謝を申し上げます。

この歴史ある建物を守り、磨き続けること。そして、この地で「人」による最高のおもてなしを提供し続けること。その歩みこそが、この町の文化を守り、祇園のさらなる活力と持続的な発展につながるお手伝いが出来ると強く自覚しております。

この地が持つかけがえのない魅力を世界へ、そして未来へとつなぐ架け橋となれるよう精進してまいる所存です。

＜株式会社帝国ホテル 帝国ホテル 京都 総支配人 坂田玲子＞

京都・祇園の地で大切に育まれてきた文化と歴史。その交流の拠点である「弥栄会館」にて、帝国ホテルはこの度新たな一歩を踏み出すこととなりました。

長年にわたり愛されてきた建物の姿や記憶を受け継ぎ、この地が紡いできた物語を未来へ繋ぐ。私たちは、祇園の文化を発言する“集いの場”として、地域のみなさまとともに、次の百年へと続く新たな歴史を重ねてまいります。

国内外からお越しいただくお客様に心からお寛ぎいただき、再び訪れたいと思っていただけるホテルを目指し、スタッフ一同、心を込めてお迎えいたします。

■帝国ホテル 京都 について

帝国ホテル 京都は、祇園甲部歌舞練場敷地内にある国の登録有形文化財「弥栄会館（やさかかいかん）」の一部を保存・活用したホテルです。その貴重なレガシーを継承しつつ、新たな息吹をもたらし未来に貢献することを目指しています。

内装は株式会社新素材研究所の榊田倫之氏が手掛け、弥栄会館の意匠を受け継ぎつつ、日本古来の自然素材などを用い、五感に訴えかける寛ぎの空間を創出しています。

2025 年 4 月にはホテルコレクション「ザ リーディングホテルズ オブ ザ ワールド」（本社：米国ニューヨーク）に加盟いたしました。

※榊田氏の榊は＜木ヘンに神＞

【概要】

施設内容：

〇客室

ホテル（本棟47室、北棟8室）

〇レストラン・バーラウンジ

フランス料理『練』（本棟2階）

オールデイダイニング『弥栄』（本棟2階）

メインバー『オールドインペリアルバー』（本棟7階）

ルーフトップバー『ザ ルーフトップ』（本棟屋上）

〇ペストリーショップ

ザ ペストリーショップ（本棟１階）

〇その他の施設・設備

宿泊者ラウンジ

プール、サウナ、温浴施設

フィットネスジム

スパトリートメント

ハイヤー

宿泊者専用駐車場（4台）

他

住所：〒605-0074 京都市東山区祇園町南側570-289

電話：075-531-0111

公式HP：https://www.imperialhotel.co.jp/kyoto