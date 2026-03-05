株式会社中央コントロールズ社、基幹業務システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社中央コントロールズ社（新潟県 代表取締役 坂爪豪、以下中央コントロールズ社）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
中央コントロールズ社は、新潟市を拠点に自動制御設備や電気計装を手掛ける企業です。創業から50年の歴史を持ち、「特別な当たり前を建物へ」を掲げ、省エネ性・安全性・信頼性の高い、「自動制御システム」および「中央監視システム」を提供しています。
同社では、Excelベースの管理からの脱却や複雑な勤怠管理の効率化のために、社内システムの導入を検討していました。ZACの選定にあたっては、クラウド型のシステムである点、工数を紐づけた原価計算が可能である点、売上推移をはじめとした各種集計をタイムリーかつ効率化できる点が評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
オロは今後も電気工事業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
