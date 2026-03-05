特定非営利活動法人Lien(所在地：大阪府大阪市福島区玉川、代表理事長：中野 莉子)は、子ども食堂事業(子ども食堂つむぎ)に加えて、子育て支援や家庭教育問題等に関する事業、居場所づくり事業、女性支援に関する事業などを通して社会貢献のために活動しております。2025年12月26日(金)に「地域クリーン活動」を開催いたしました。





子ども食堂事業の公式HP： https://www.kodomosyokudo-tumugi.com/





特定非営利活動の事業「子ども食堂つむぎ」





■特定非営利活動法人Lien(リアン)について





特定非営利活動法人Lien(リアン)は、「すべての家庭に開かれた子ども食堂をつくりたい」という想いから活動をスタートしました。





これまで子ども食堂は、貧困家庭や孤食の子どもを支える場として社会に広がってきました。一方、活動を続ける中で、私たちはある違和感を抱くようになりました。「本当に支援が必要な子どもほど、子ども食堂に来づらいのではないか」という疑問です。





「子ども食堂に行く＝かわいそうと思われるかもしれない」そんな無意識のイメージが、子どもや保護者の心にブレーキをかけている可能性があります。私たちは、その空気を変えたいと考えました。





Lienが目指すのは、特別な理由がなくても自然に立ち寄れる居場所づくりです。忙しい保護者が少し肩の力を抜ける場所、子どもたちが「楽しいから行きたい」「友だちを誘いたい」と思える場所。経済状況や家庭環境に関わらず、地域の“日常の延長”として使える子ども食堂を目指しています。





その一環として、クッキング体験やワークショップなど、子ども自身が主役になれる体験型の取り組みを行っています。子どもが「自分の居場所」と感じられることこそが、地域とのつながりを生む第一歩だと考えているからです。誰でも、どんな家庭でも使える場所へ。Lienは、「すべての子どもと保護者のための居場所」を目指します。









■2025年12月26日開催の「地域クリーン活動」について





特定非営利活動法人Lien(リアン)では、子ども食堂の活動とあわせて、地域クリーン活動にも取り組んでいます。

当日は、「ここにゴミあるかも」「自販機の下、見てみよう」と、子どもたちが自分で考えながら行動する姿が多く見られました。低学年の子どもたちは宝探しのように楽しみ、年上の子どもたちは小さな子を気遣いながら自然にサポート。年齢を超えた関わりが生まれていました。

「ゴミがあると悲しい」「きれいなほうが気持ちいい」

そんな何気ない言葉から、地域を大切に思う気持ちが育っていることが伝わってきます。

寒い中でも最後まで前向きに取り組み、活動後には「きれいになった！」と達成感いっぱいの笑顔。地域と関わる体験を通して、思いやりや協力する心を自然に学ぶ時間となりました。





Lienは今後も、子どもたちが安心して集い、楽しみながら地域とつながれる居場所づくりを続けていきます。













■NPO法人概要

子ども食堂の運営に加えて、子育て支援や地域支援活動、ハンドメイド・オーガニック事業、女性の自立支援に関する事業に取り組み、女性支援や地域社会との連携を通じて、持続可能な社会貢献活動にも力を入れています。





法人名 ： 特定非営利活動法人Lien

所在地 ： 大阪府大阪市福島区玉川3丁目3番19号

代表理事長 ： 中野 莉子

事業内容 ： (1) 子ども食堂事業

(2) 子育て支援や家庭教育問題等に関する事業

(3) 居場所づくり事業

(4) 女性支援に関する事業

(5) 前各号に関するイベントの企画及び受託、委託、協働等の事業

問い合わせ先： tsumugishokudo@gmail.com

電話番号 ： 090-1140-9243









■参考サイト

内閣府NPOホームページ

NPO法人ポータルサイト「特定非営利活動法人Lien」： https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/113011099









■「子ども食堂つむぎ」の概要

所在地 ： 大阪市福島区玉川3-3-19

問い合わせ先： tsumugishokudo@gmail.com





料金 ： 小・中学生無料

開店日 ： 毎週水曜日 16：00～20：00

その他 ： アレルギー対策は行っておりません

公式HP ： https://www.kodomosyokudo-tumugi.com/

公式LINE ： https://line.me/R/ti/p/@510myyng

公式Instagram ： https://www.instagram.com/tsumugishokudo

公式スタッフブログ： https://ameblo.jp/tsumugishokudo12/