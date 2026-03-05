ブランド立ち上げ経緯「いつか自分のブランドを」

https://newscast.jp/attachments/GKpuOawH9wgnqEgYERVF.pdf

20年越しの夢から生まれたブランドファッションブランド「JADE EARTH（ジェイドアース）」は、デザイナー江澤純一が長年温めてきた構想から生まれました。江澤がファッションの世界を志したのは23歳の頃。日本を代表する服飾学校の一つである文化服装学院で服づくりを学び、デザイン画からパターン制作、裁断、縫製までを経験しました。在学中には仲間たちとファッションショーを開催し、「いつか自分のブランドを立ち上げたい」という夢を抱きます。卒業後はメンズアパレル企業に就職し、販売員として店頭に立ちながら、本社の生産管理業務にも携わりました。さらにスタートアップのアパレル企業ではデザイナーとして企画に関わり、EC店舗の店長としてオンラインショップの運営も担当。その後はWebデザインの世界へと活動の場を広げ、ホームページやアプリのデザインを中心に10年以上のキャリアを積みました。しかしその間も、「自分のブランドをつくりたい」という想いは消えることはありませんでした。何度かブランド立ち上げを試みたこともありましたが、準備の途中で立ち消えになることもありました。それでも諦めることはできませんでした。「完璧なタイミングを待つのではなく、小さくてもいいから始めよう」そう決意して誕生したのが、ファッションブランド「JADE EARTH」です。

「ファッションで世界平和を本気で」

JADE EARTHが掲げるコンセプトは、「ファッションで世界平和を本気で」。一見すると理想的すぎるテーマですが、ブランドはその実現のために具体的な仕組みを設計しています。その象徴が、売上の20％を寄付する仕組みです。JADE EARTHでは、売上の20％を国際協力NGO「ワールドビジョン」へ寄付しています。寄付先は、南米エクアドルのコルタ地域に住む子どもジュラクさんが暮らす地域。寄付は直接個人に渡されるのではなく、教育や生活環境の改善など地域支援に活用されます。一般的に「売上の一部を寄付」と表現されることが多い寄付活動ですが、その割合が明確に示されないケースも少なくありません。JADE EARTHでは、購入者が自分の行動と社会貢献のつながりを実感できるよう、寄付額や累計金額を公開しています。ブランド立ち上げ以降、寄付活動は継続されており、累計寄付額は164,000円（2025年12月時点）となっています。

価格の内訳を公開

“透明性”を重視したブランド運営JADE EARTHのもう一つの特徴は、価格構造の公開です。アパレル業界では珍しい取り組みですが、ブランドでは以下のように価格の内訳を明確にしています。原価：50％寄付：20％収益：20％消費税：10％原価の中には制作費、ブランディング費、サービス費が含まれています。特徴的なのは、寄付と収益を同額に設定している点です。これは「利益だけを追求するのではなく、社会と分かち合うブランドでありたい」という理念を体現したものです。ブランドでは、価格を「安さ」で競うのではなく、価値を感じて購入してもらうことを大切にしています。「良い服を買ったから大切に着たい」そう思ってもらえる服づくりを目指しています。

受注生産でファッション業界の課題にも挑戦

現在、ファッション業界では大量生産・大量廃棄が大きな問題となっています。売れ残った衣服が大量に廃棄されることは、環境負荷の面でも社会課題となっています。JADE EARTHでは、この問題に対して受注生産を基本とする仕組みを採用しています。必要な分だけ生産することで、在庫ロスを減らすことが可能になります。さらに将来的には・体型スキャン・3D技術・自動裁断・カスタムメイドといった新しい技術を取り入れながら、個人の体型や好みに合わせた服づくりを目指しています。オートクチュール（高級仕立服）プレタポルテ（既製服）と進化してきたファッション文化は、次の時代にはカスタムメイドが主流になる可能性があります。JADE EARTHは、そうした新しいファッション文化の実現にも挑戦しています。

ブランド名「JADE EARTH」に込めた想い

ブランド名の「JADE EARTH」は、「翡翠の地球」という意味を持ちます。翡翠は日本の国石でもあり、石言葉は幸福調和繁栄ブランドでは、自然と共存する地球の未来を願い、この名前を選びました。またブランド名の「JE」は、創業者江澤純一のイニシャルでもあり、「JAPAN」の意味も込められています。日本発のブランドとして、将来的には世界に展開するブランドを目指しています。

「100年続くブランド」を目指して

JADE EARTHには、長期的なブランドビジョンがあります。それは「100年続くブランド」をつくること。ルイ・ヴィトン、シャネル、エルメスなど、世界的なブランドの多くは100年以上の歴史を持っています。そうしたブランドも、最初は小さな店から始まりました。JADE EARTHもまた、今が創業の瞬間です。ファッションを通じて人の気分を高める社会に貢献する地球環境を守るその3つを同時に実現できるブランドを目指しています。

代表コメント

「ファッションで世界平和を本気で目指したい」服を買うという行動が、誰かの人生を少し良くすることにつながる。そんなブランドがあってもいいのではないかと思いました。まだ小さなブランドですが、100年続くブランドを目指して、一歩ずつ育てていきたいと思っています。JADE EARTH代表江澤純一

ブランド概要

ブランド名：JADE EARTH（ジェイドアース）代表：江澤純一事業内容：ファッションブランド公式サイト：https://www.jade-e.comInstagram：https://www.instagram.com/jade.earth/

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DShuvgCCSPo/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/https://www.jade-e.com/https://www.jade-e.com/blog/2023/09/29/160441https://www.jade-e.com/blog/2021/11/15/193318