NECが三菱地所と共同開発。顔認証でオフィスビルのセキュリティを一元管理する「ReconIDs（レコナイズ）」を本格展開へ

NECは、三菱地所株式会社（以下、三菱地所）と、顔認証技術を活用した統合型権限管理システム「ReconIDs（レコナイズ）」を共同開発しました。

これまでオフィスビルのセキュリティ管理では、ICカードの紛失リスクや発行コスト、さらに複数拠点を跨ぐ際の煩雑な登録業務が大きな課題となっていました。

これらの課題を解決するため、世界No.1（※1）の認証精度を誇る顔認証技術を有するNECと多数のオフィスビルの運営管理実績を持つ三菱地所の連携により、現場の運用課題に即した、実用性と拡張性を兼ね備えたシステムが実現しました。

「ReconIDs」の導入により、利用者はカードレスで非接触な入退室が可能になり、利便性が飛躍的に向上します。管理者側も、一つのアカウントで複数拠点の権限設定を統合できるほか、クラウド経由で利用者が自ら顔写真を登録できるため、運営負荷の大幅な軽減と高度なセキュリティの両立が可能です。

本システムは、すでに三菱地所本社やグループオフィス「MIX丸の内」などで実運用を開始しており、2027年度以降には他社施設や外部テナントへの本格的な外販展開も計画しています。

NECと三菱地所は今後、生体認証技術を通じたスマートビルソリューションの提供を加速し、安全・安心で快適な都市空間の創出に貢献していきます。

※1 NECは、米国国立標準技術研究所（NIST）による顔認証ベンチマークテストでこれまでにNo.1を複数回獲得。NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。https://jpn.nec.com/biometrics/evaluation/index.html

■ReconIDsについて

https://jpn.nec.com/press/202603/20260305_01.html