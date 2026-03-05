韮崎市は、広報紙「広報にらさき」2026年3月号を発行しました。

今号の表紙は、韮崎市民交流センター「ニコリ」で行われた節分行事の一コマを採用しています。

「ニコリの節分 おすもうさんと豆まき＆抱っこ会」では、おすもうさんに抱っこされたお子さんが思わず泣いてしまう、愛らしくもほほえましい瞬間を切り取った写真が、見る人の心を和ませます。

紙面では、市民の暮らしに身近な話題や今後の市政に関わる情報を幅広く掲載しています。









主な掲載内容

市内の保育施設へ、県産材を使用した木のおもちゃを寄贈した取り組みを紹介しています。木のぬくもりに触れながら遊ぶことで、子どもたちの豊かな感性を育むとともに、森林資源の循環を促進する取り組みです。

2026年4月から始まる「こども誰でも通園制度」についても掲載。保護者の就労状況に関わらず、一定時間、保育施設を利用できる制度で、子育て世帯の負担軽減や、子どもの健やかな成長を支える新たな取り組みとして紹介しています。

また、3月22日（日曜日）に開催される「にらさきワインフェスティバル」の情報も掲載。市内ワイナリーが集結し、韮崎ワインの魅力を楽しめるイベントとして、春の訪れとともに楽しめる内容となっています。

そのほか、令和8年4月1日から実施される韮崎市の組織機構の見直しについてや、令和8年度狂犬病予防集合注射の案内など、市民生活に欠かせない行政情報も分かりやすくお知らせしています。

「広報にらさき」3月号は、市内各戸への配布のほか、市ホームページでもご覧いただけます。ぜひご覧ください。

広報紙が手元にない方、市外の方はこちら

【デジタルブック】広報にらさき2026年3月号

https://sv_pc.ecocat-cloud.com/index.php?action=book_start&bid=9a77b16c_d12e0fec&page=1&gb=4YC2VVJRG7R2I5E7AK3JGGX3OJHP26X7NOJZJSQB

情報カレンダー (PDFファイル: 6.2MB)

https://www.city.nirasaki.lg.jp/material/files/group/23/calender202603.pdf

広報にらさき全ページ (PDFファイル: 4.1MB)

https://www.city.nirasaki.lg.jp/material/files/group/23/kohofull202603.pdf

3月号音声版 (音声ファイル: 18.3MB)

https://www.city.nirasaki.lg.jp/material/files/group/1/3gatu.mp3

韮崎市の魅力を紹介｜手打ちうどん ふじえ





甲州名物のほうとうの冷たい食べ方「おざら」が看板メニューです。

地粉にこだわった「おざら」は、コシも強くモチモチの食感で、ほんのり甘味のある麺は喉越しも格別です。

もう一つの看板メニューで、山芋のふわふわ食感と梅・大葉風味がサッパリの「やまいもステーキ」とともにお楽しみください。

所在地：〒407-0023 韮崎市中央町8-3

電話番号：0551-22-7006

営業時間：11時30分～13時30分、17時00分～20時30分

定休日：木曜日

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/omiyage/gurume/8597.html