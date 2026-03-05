ケトンサプリメント市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーションおよび予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、『ケトンサプリメント市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるようにしています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびにそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
ケトンサプリメント市場は、健康、フィットネス、そして代謝の健康に対する消費者の意識の高まりにより、近年大きな勢いを見せています。ケトンサプリメントは一般的に**外因性ケトン（エキソジェナスケトン）**と呼ばれ、厳格なケトジェニックダイエットを行わなくても体内のケトンレベルを高め、ケトーシス状態の達成または維持をサポートする栄養補助食品です。これらのサプリメントは、体重管理、運動パフォーマンスの向上、エネルギー増強、認知機能サポートなどの目的で広く利用されています。低炭水化物ダイエットの人気の高まりとスポーツ栄養産業の拡大が、世界のケトンサプリメント市場の急速な成長を支える主な要因となっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/266
市場規模とシェア
世界のケトンサプリメント市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年の間に**年平均成長率（CAGR）6.8％**で成長し、2035年までに市場規模は94億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は49.3億米ドルでした。
地域別では、北米が世界市場を支配しており、高い消費者認知度、強いスポーツ栄養需要、ケトジェニックダイエットの広範な普及により大きな市場シェアを占めています。ヨーロッパも、機能性食品や栄養補助食品への需要増加により重要なシェアを持っています。一方、アジア太平洋地域は、中国、日本、インドなどで可処分所得の増加、フィットネス文化の拡大、栄養サプリメント需要の増加により、最も急速に成長する地域になると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343367/images/bodyimage1】
主な成長要因
ケトンサプリメント市場の拡大を促進する要因はいくつかあります。
1. ケトジェニックダイエットの人気の高まり
市場の主要な推進要因の一つは、世界的なケトジェニックダイエットの普及です。低炭水化物・高脂肪の食事を実践する消費者は、ケトーシスを早めたりエネルギーレベルを高めたりするためにケトンサプリメントを使用しています。
2. 健康・フィットネス意識の高まり
健康とウェルネスへの関心の高まりにより、体重管理、代謝健康、エネルギー管理をサポートする栄養補助食品の需要が増加しています。多くの消費者がフィットネスや健康習慣の一環としてケトンサプリメントを利用しています。
3. スポーツ栄養産業の拡大
アスリートやフィットネス愛好者は、持久力の向上、回復力の改善、パフォーマンスの強化のためにケトンサプリメントを使用しています。スポーツ栄養製品の人気の高まりが市場成長に大きく貢献しています。
4. 生活習慣病の増加
肥満、糖尿病、心血管疾患などの生活習慣病の増加により、より健康的な食生活や栄養サプリメントの採用が進んでいます。ケトンサプリメントは体重管理や代謝健康に役立つ可能性があるとして注目されています。
