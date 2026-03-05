獣医補助生殖技術市場：世界調査レポート、需要、シェア、メーカー、市場規模、成長、動向、展望（2025～2035年）
Survey Reports LLCは2026年3月に、「獣医補助生殖技術市場：動物タイプ別（牛、豚、羊、山羊、馬、その他の動物）、製品別（通常精液、性選別精液）、流通チャネル別（民間、公的）、受胎方法別展望（人工授精、胚移植（MOET）、体外受精（IVF））―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは獣医補助生殖技術市場に関する予測評価を提供するものである。また、成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、同市場に影響を与える主要な市場ダイナミクスを強調しているものである。
獣医補助生殖技術市場の概要
獣医補助生殖技術（VART）とは、家畜および伴侶動物における繁殖効率と遺伝的品質を向上させるため、動物繁殖分野で用いられる一連の科学的技術を指すものである。これらの技術は、獣医師およびブリーダーが不妊の問題を克服し、繁殖成功率を高め、価値の高い遺伝資源を保存することを可能にするものである。一般的な方法には、人工授精、胚移植、体外受精（IVF）、精液の凍結保存、ホルモン同期化などが含まれる。VARTは、牛、馬、豚、羊、その他の動物に広く適用され、生産性の向上および選択的繁殖プログラムの支援に寄与している。この技術は、制御された繁殖および群れの遺伝的改良を可能にすることで、現代の畜産、酪農生産、さらには絶滅危惧種の保全において重要な役割を果たしているものである。
Surveyreportsの専門家は獣医補助生殖技術市場に関する調査を分析し、同市場の規模は2025年に86億米ドルに達したことを明らかにした。さらに、獣医補助生殖技術市場の売上高は2035年末までに189億米ドルに達すると予測されている。獣医補助生殖技術市場は、2025年から2035年の予測期間において、約8.3％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038360
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343374/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な獣医補助生殖技術市場分析によれば、現代的な動物繁殖技術への需要の増加、ペットの来院数および伴侶動物ケアの増加、動物性タンパク質および乳製品の需要拡大、ならびに獣医生殖技術の進歩により、獣医補助生殖技術市場の規模は拡大すると見込まれている。獣医補助生殖技術市場における主な企業には、Bovine Elite、CRV Holdings、Geno SA、Genus Plc、IMV Technologies、Minitube Group、SEMEX、Select Sires、Swine Genetics International、STgenetics、URUS Group、VikingGeneticsなどが含まれる。
また、本獣医補助生殖技術市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせて作成された詳細な分析も含まれているものである。
目次
● 各国における獣医補助生殖技術市場の市場規模、成長分析、および主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの世界の獣医補助生殖技術市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：動物タイプ別、製品別、流通チャネル別、受胎方法別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
