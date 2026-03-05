株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長 三ッ田泰二)は、2026年3月7日(土)よりSUPER CENTER PLANT全店で「旅する北海道フェア」を開催いたします。





北海道名店監修のラーメンやカレーをはじめ、ジンギスカンやいかめし、北海道ご当地コンビニ「セイコーマート」でお馴染みのセコマオリジナル商品など、北海道ならではの味覚を取り揃え、期間限定で展開いたします。

ぜひPLANTで、北海道の“美味しい”をお楽しみください。





旅する北海道フェア





■北海道のうまいもん(惣菜、各生鮮コーナーで販売)

北海道の郷土料理・グルメの味わいを楽しめる一品です。





北海道の郷土料理・グルメを味わえる商品





■セコマオリジナル商品特集(一般食品、日配、お酒コーナーで販売)

北海道で親しまれる「セイコーマート」のセコマオリジナル商品の人気・定番商品を中心に取り揃えました。





飲料、アイス、お酒、即席めん等





■富良野市場のスープ、スープカレー(一般食品コーナーで販売)

具材がゴロッと入っており、本格的な北海道の味わいをご家庭で手軽に楽しめます。





富良野市場 スープ各種





※上記の商品は一例となります。

※対象商品はなくなり次第終了となります。









■「旅する北海道フェア」× Instagramキャンペーン

フォロー＆いいね！キャンペーンに応募すると、抽選で10名様にGARAKU「札幌スープカレー」が当たる！

参加方法：PLANTの公式アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿に「いいね！」すると応募完了。

さらに、コメントをすると当選確率UP！

応募期間：2026年2月28日(土)～3月22日(日)

賞品 ：GARAKU「札幌スープカレーチキン/札幌カレースープ豚角煮」各1個ずつ





※賞品のお渡しはPLANT各店にて行います。

※詳細はInstagramのキャンペーン投稿をご確認ください。





キャンペーン画像





＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/