昭和16年(1941年)製造の阪神電鉄車両の扉を寄贈いただき、歴史博物館に展示しました
１ 概 要
尼崎市立歴史博物館では、この度、阪神電鉄の本線・武庫川線で運行していた881形車両の前後（連結面）に取り付けられていた「貫通扉」の実物を寄贈していただき、常設展示室に展示しました。この形式の車両の貫通扉は２点しか現存していない貴重な資料です。
２ 寄贈資料の概要
(1)資料名称
阪神電鉄881形881号車貫通扉
(2)寄贈者・寄贈日
小笠原 裕一氏（西宮市在住） 令和８年(2026年)３月３日
(3)点数・大きさ
１点 たて188ｃｍ×よこ67ｃｍ
(4)車歴
➀製造年 昭和16年(1941年)
②製造者 川崎車輌株式会社（神戸）
③車 歴 昭和16年(1941年)～昭和42年(1967年) 阪神電鉄881形881号車
昭和42年(1967年）～昭和52年(1977)年 高松琴平電気鉄道30形27号車
(5) 概要
本資料は、阪神電鉄881形車両の１号車にあたる881号車の前後（連結面）に取り付けられていた「貫通扉」です。881形は阪神本線における昭和戦前期最後の新製車で、外観上の特徴となっているのが連結面に設けられた２枚折戸の貫通扉で、洒落たデザインから鉄道ファンの間では「喫茶店」の愛称で呼ばれました。この車両は阪神本線・武庫川線で運行後、昭和42年(1967年)に香川県の高松琴平電気鉄道（琴電）に譲渡され、昭和52年(1977年)に廃車されました。その解体時に寄贈者に譲渡されたのが本資料です。なお、資料の詳細は添付の解説シートをご参照ください。