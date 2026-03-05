ヴァイオリニスト・葉加瀬太郎がオーガナイザーを務め、回を重ねるたびに、奇跡のコラボレーションを見せてきた「葉加瀬太郎 音楽祭」。東京公演の第二弾出演アーティストに、日本を代表するギタリスト 布袋寅泰が、そして京都公演にはKREVA、石井琢磨の出演が決定した。

「葉加瀬太郎 音楽祭」は、葉加瀬が行ってきた「情熱大陸ライブ」や「葉加瀬太郎 サマーフェス」を引き継ぐ形で“世代を問わない、ご家族連れも気軽に参加できる野外フェスティバル”として2019年に京都・上賀茂神社で初開催された。コロナ禍で2020年と2021年の開催は叶わなかったが、2022年に２度目の開催、そして2023年～2025年は東京と京都で開催し、恒例イベントとして定着。東京は6月27日（土）国立代々木競技場 第一体育館にて。京都は5月30日、31日の2日間、京都・上賀茂神社で開催される。ここでしか見ることができない豪華出演者のコラボレーションも見どころの一つ。第一弾発表では、上妻宏光、川崎鷹也、村治佳織、小松亮太、林英哲といった、伝統と現代を網羅する錚々たる顔ぶれが名を連ね、大きな反響があった。そしてこの度、第二弾の出演アーティストが解禁された。東京公演には、日本のロックシーンを牽引してきた、布袋寅泰。葉加瀬太郎の繊細かつ情熱的なヴァイオリンの音色と、布袋が奏でる鋭利でダイナミックなギターリフ。全く異なる個性が、オーケストラをバックにどのように融合し、火花を散らすのか。さらに京都公演には、日本を代表するHIPHOPアーティストKREVAと、新進気鋭のピアニスト・石井琢磨の参戦が発表された。葉加瀬太郎と国内屈指のアーティストたちが、オーケストラとともに創り上げるステージはここでしか見ることができない。また、すでに出演が決まっているアーティストより、コメントが到着！

＜出演者コメント＞

小松亮太「まだまだ本質が知られていないタンゴやバンドネオンを広めることは僕の使命であり悲願です。インストゥルメンタルを大きく世に広めている葉加瀬さんからチャンスをいただいた喜びを思い切りステージで表現したいと思います！」川崎鷹也「今年も参加させて頂くこと、心から光栄に思います。葉加瀬さんと共に出す音はどうしてあんなにも心が揺れ動くのでしょうか。ステージでご一緒させて頂いてもなお、その謎は解明できぬままです。リハーサルから充実していて楽しかったことを今でも昨日のことのように思い出せます。そんな思いを今年もまた抱けるのだとわくわくと期待と少しのプレッシャーを感じつつ、何よりも葉加瀬さんと共に楽しめる1日を作れたらいいなと思っております。また葉加瀬さんと見つめ合いながら歌えることを幸せに思います。」東儀秀樹「いつも楽しく、画期的なアイディア溢れる演出で魅了してくれる葉加瀬太郎くんとまた一緒に演奏できるのはこの上ない喜びです。僕の表現は雅楽という特殊なジャンルですが、得意なコラボで垣根を超えた音楽の楽しみを伝えられると思っています。今回はバンドだけでなくオーケストラサウンドも合わせてのコラボなのでさらに幅広い楽しみ方を皆さんと共有できることにワクワクしています。」村治佳織「太郎さん、素晴らしい音楽祭へのお声がけありがとうございます！太郎さんの期待にお応えできるよう、日々精進します。そして会場のお客様との出会いを楽しみにしています。」

久原本家 茅乃舎 presents 葉加瀬太郎 音楽祭 2026

＜東京公演＞日程：6月27日（土）開演16:30会場：国立代々木競技場 第一体育館（東京）出演：葉加瀬太郎、上妻宏光、川崎鷹也、小松亮太、林英哲、村治香織、布袋寅泰 問：キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）キョードー横浜 045-671-9911（11:00～15:00 月～金 ※祝日除く）＜京都公演＞日程：5月30日（土）、31日（日） 両日開演15:00会場：上賀茂神社［賀茂別雷神社］（京都）出演：＜5/30＞葉加瀬太郎、沖仁、KREVA、小松亮太、林英哲 ＜5/31＞葉加瀬太郎、石井琢磨、東儀秀樹、藤井フミヤ お問い合せ キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00 ※土日・祝日休業）チケット一般発売などの詳細は公式ホームページへ（先行予約受付中！）https://hakasetaroongakusai.com/