ÁêÅ´¥àー¥Ó¥ë 2026Ç¯9·î30Æü¤ËÊÄ´Û¡ÚÁêÅ´¥¢ー¥Ð¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Ä¡¦ÁêÅ´¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Û
～37Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë～
²£ÉÍ±ØÀ¾¸ýÂç²þÂ¤¹½ÁÛ¤ÎÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Î㈱ÁêÅ´¥¢ー¥Ð¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦º¸Æ£ À¿¡Ë¤È㈱ÁêÅ´¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡¦²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦º¸Æ£ À¿¡Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¤ÇÌó37Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÁêÅ´¥àー¥Ó¥ë¡ÊÁêÅ´Æî¹¬Âè2¥Ó¥ë¡Ë¡×¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬¡¢°Ê²¼¡¢Æ±¥Ó¥ë¡Ë¤ò2026Ç¯9·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊÄ´Û¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¥Ó¥ë¤Ç±Ä¶ÈÃæ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊÄ´ÛÆü¤Þ¤Ç±Ä¶È¤ò·ÑÂ³¤·¡¢º£¸å¡¢ÊÄ´Û¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â·×²è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¥Ó¥ë¤Ï¡¢²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¤Ç5¤Ä¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò¤â¤Ä±Ç²è´Û¥Ó¥ë¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤¿"½éÂå ÁêÅ´¥àー¥Ó¥ë"¤Î°ÜÀß¤Ë¤è¤ê¡¢"2ÂåÌÜ ÁêÅ´¥àー¥Ó¥ë"¤È¤·¤Æ1988Ç¯11·î12Æü¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«¶È»þ¤Î¥ー¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë±Ç²è´Û¡Ö¥àー¥Ó¥ë¡×¤ÎÂ¾¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬Æþµï¤·¡¢²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤´°¦¸Ü¤ò¤¤¤¿¤À¤±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥Ó¥ë¤Ï¡¢±Ç²è´Û¡Ö¥àー¥Ó¥ë¡×¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡ÖÁêÅ´ËÜÂ¿·à¾ì¡×¡Ê2014Ç¯ÊÄ´Û¡Ë¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¢¥¸¥ã¥º¥Ðー¡Ê2019Ç¯ÊÄÅ¹¡Ë¤â³«Àß¡£±Ç²è¡¢±é·à¡¢²»³Ú¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤ÊÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤·¡¢²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò»Ù¤¨¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÅ´Àþ±èÀþÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥Ó¥ë¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤³¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤ÈÊ¸²½Åª¤ÊÌò³ä¤ò¡Ö²£ÉÍ±ØÀ¾¸ýÂç²þÂ¤¹½ÁÛ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö1000¥¯¥é¥Ö¡ÊÁêÅ´Æî¹¬Âè10¥Ó¥ë¡Ë¡×¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬¡Ë¡¢¡Ö²£ÉÍÀ¾¸ý°ìÈÖ³¹¡ÊÁêÅ´Æî¹¬Âè13¥Ó¥ë¡Ë¡×¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬¡Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë2026Ç¯9·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¡¢ÊÄ´Û¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÅö³ºÉßÃÏ¤ò´Þ¤á¤Æ¤Î°ìÂÎ³«È¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÅ´¥àー¥Ó¥ë¡ÊÁêÅ´Æî¹¬Âè2¥Ó¥ë¡Ë¤Î³µÍ×
1¡¥·úÊª
Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤ ÃÏ¾å6³¬·ú¤Æ
2¡¥½êºßÃÏ
²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬ÆóÃúÌÜ1ÈÖ22¹æ
3¡¥³«¶È
1988Ç¯11·î12Æü
4¡¥±ä¾²ÌÌÀÑ
13,571.06㎡
5¡¥ÊÄ´ÛÆü
2026Ç¯9·î30Æü
6¡¥¥Æ¥Ê¥ó¥È¿ô
17Å¹ÊÞ¡Ê3·î¸½ºß¡Ë
7¡¥±¿±Ä²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒÁêÅ´¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
²£ÉÍ±ØÀ¾¸ýÂç²þÂ¤¹½ÁÛ¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
ÁêÅ´¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¡Ö²£ÉÍ±ØÀ¾¸ýÂç²þÂ¤¹½ÁÛ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹½ÁÛ¤Ï¡¢³«È¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é70Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¼þÊÕ¤ò¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÅÔ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¤È¤â¤Ë¿·¤·¤¤³¹¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹½ÁÛ¤Ç¤Ï²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÀ¤È繫²ÚÀ¤Ë¡ÖWell-being¡áË¤«¤µ¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¡ÖWell-Crossing¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£ºÆ³«È¯¤Ï2026Ç¯°Ê¹ß2040Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£https://cdn.sotetsu.co.jp/media/2026/pressrelease/pdf/r26-40-t8p.pdf