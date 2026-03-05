太陽光発電システムの設計・建設・メンテナンスを全国に提供する株式会社エクソル(代表取締役社長：鈴木 伸一、本社：東京都港区、以下「エクソル」)は、2025年度グッドデザイン賞を受賞した「低反射(防眩)太陽光パネル」と、高電圧設計を特長とする「高電圧マルチ・パフォーマンス・モジュール VOLTURBO(ボルターボ)」の後継モデルを2026年4月より発売開始いたします。





本製品の特長は下記の通りです。

1. 反射光約90％低減の防眩性能

2. 高電圧設計により最小2枚 ※から設置可能

3. 変換効率23％超 ※を実現する高効率セルの採用 ※XLN48G-230XVA、XLN48G-235XV

4. 両面ガラス構造による高耐久/長寿命設計





低反射(防眩)太陽光パネル(写真左)とVOLTURBO(写真右)









1.市場の変化と本製品の開発背景

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、東京都や神奈川県川崎市などで2025年4月から施行された「戸建て住宅への太陽光発電設置義務化」の動きや、企業向けには2026年度から一部の店舗や工場に対する設置目標の義務化が予定させています。一方で、住宅密集地や小売店舗・工場・倉庫などに設置する太陽光パネルの現状は、近隣への反射光配慮、屋根面積不足、景観との不調和といった理由から設置を断念するケースも存在します。

「義務化が進む一方で、設置できない環境がある」この構造的な矛盾こそが、現在の太陽光市場における大きな課題です。エクソルは、この課題解決に対し、製品開発を通じて「“設置できない”をなくす」ことを理念に本製品の発売を決定しました。









2.低反射(防眩)太陽光パネル ー 評価された“防眩性”と“意匠性”

本製品のベースとなる低反射(防眩)モデル(435W・225W)は、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。評価ポイントである「光の反射を大幅に抑える防眩性」「住宅景観に調和するフルブラックの意匠性」を後継モデルにおいても、これらの設計思想を継承しました。反射光を約90％低減するAG加工技術を採用し、屋根材と比較しても光の反射を大幅に抑えています。また、本後継モデルにおいてもグッドデザイン賞の対象モデルとなっており、機能性とデザイン性を両立する製品として展開します。





参考：当社テストによる各屋根材との光沢度比較









3.VOLTURBO ― 高電圧設計が叶える“少枚数発電”

従来の太陽光パネルは、同一屋根面に4枚以上設置しなければパワーコンディショナが起動しないケースが一般的でしたが、「VOLTURBO」は高電圧設計により最少2枚※からの起動を可能にしました。これにより、狭小屋根や複雑形状の屋根でも設置が可能となり、限られた屋根面積でも安定した発電を可能にします。後継モデルでは外形寸法を従来より小型化し、公称最大出力235Wを維持しながら変換効率を向上させました。

※使用するパワーコンディショナにより太陽光パネルの最少設置枚数は異なります。









4.後継モデル共通の進化

両後継モデルには、高い発電効率と安定した出力が特長のN型TOPConセルを採用し、変換効率23％超(XLN48G-230XVA、XLN48G-235XV)を実現しました。

また、両面ガラス仕様(片面発電)を採用することで、風圧や熱割れといった外部環境の影響を受けにくい設計となり、耐候性・耐腐食性を向上させています。さらに、紫外線や湿気、塩害などによる経年劣化の影響を抑えることで製品寿命の長期化にも寄与します。こうした耐久性の向上を背景に、製品保証は従来の15年から25年へと延長し、発電性能の向上だけでなく、長期にわたる安心と信頼を兼ね備えた仕様へと進化しました。









5.今後の展開 -全棟搭載実現プラン-

設置義務化の動きが広がる中、太陽光発電は導入することが前提となる時代へと移行しつつあります。エクソルは、住宅のみならず商業施設や工場、倉庫など多様な建築物に最適な太陽光発電の導入を提案しています。「“設置できない”をなくす」「地域と調和する再生可能エネルギーを広げる」ことを製品開発の軸に、住宅・産業の両市場におけるさらなる普及拡大に貢献してまいります。









6.低反射(防眩)太陽光パネルの製品仕様

低反射(防眩)太陽光パネル「XLN48G-230XVA」製品仕様

型式 ：XLN48G-230XVA

公称最大出力：230W

変換効率 ：23.0％

外形寸法 ：1314×761×30mm

質量 ：13.0kg

光沢度(60度)：1.8

希望小売価格：151,800円





XLN48G-230XVA





低反射(防眩)太陽光パネル「XLN108G-435XA」製品仕様

型式 ：XLN108G-435XA

公称最大出力：435W

変換効率 ：22.3％

外形寸法 ：1722×1134×30mm

質量 ：23.3kg

光沢度(60度)：1.8

希望小売価格：287,100円





XLN108G-435XA





7.高電圧マルチ・パフォーマンス・モジュール「VOLTURBO」の製品仕様

VOLTURBO「XLN48G-235XV」製品仕様

型式 ：XLN48G-235XV

公称最大出力：235W

変換効率 ：23.5％

外形寸法 ：1314×761×30mm

質量 ：13.0kg

希望小売価格：155,100円





VOLTURBO