2026年3月4日、Ratata Artsが開発し、Game Source Entertainmentが発行する『Ratatan(ラタタン)』は、3月3日に配信された「Nintendo Indie World」にて紹介され、2026年7月16日に正式発売することが発表されました。Ratata Artsが開発し、Game Source Entertainmentがパブリッシングを担当する、リズムと戦略を融合させた新作アクションゲーム『Ratatan(ラタタン)』は、本日配信された「Nintendo Indie World」にて紹介、あわせて、正式リリースとなる発売日を発表いたしました。





発売日 ：2026年7月16日(木)

パッケージ版・デジタル版 同時発売予定

対応ハード：Nintendo Switch(TM) 2

PlayStation(R) 5

Xbox Series X|S





予約情報は後ほど公開する予定です。準備が整い次第あらためてご案内いたします。予約開始および詳細情報については、準備が整い次第あらためてご案内いたします。









▼インディーワールドURL(タイトル個別)

https://www.youtube.com/live/bd_ce2CehyM?si=eHpnWotRoR5ZuOip









■アーリーアクセスを経て

アーリーアクセスを通じて、多くのフィードバックをいただきました。

バランス調整、ローグ構造、イベント設計、マルチプレイの最適化――

一つひとつ改善を重ねながら、ようやくここまで辿り着くことができました。

コンソール版の開発、そして物語の最終ステージ実装に向けて、現在も全力で取り組んでいます。

正式リリースに向け、ここからさらにギアを上げていきます。

引き続き応援をよろしくお願いいたします。





■参考リンク

▼Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2949320/Ratatan/

▼ロードマップ

https://store.steampowered.com/news/app/2949320/view/706624027566801323

▼アーリーアクセスFAQ

https://store.steampowered.com/news/app/2949320/view/706624027566801483?l=japanese









■Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。

これまでPlayStation(R) 4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。









■Game Source Entertainment関連リンク

GSE公式 HP ： https://gamesource-ent.jp/

X(旧Twitter) ： https://twitter.com/gamesource_ent

YouTube GSEチャンネル ： https://www.youtube.com/channel/UCfY5cUEakN7tw9gXd9lywFA

YouTube GSE JPチャンネル： https://www.youtube.com/channel/UClSyRhFYtK2YkPWcJE5oYXg

GSE ユーザーサポート ： support@gamesource-ent.jp









■製品情報

タイトル ：Ratatan(ラタタン)

対応機種 ：PC / PlayStation(R) 5 /

Nintendo Switch(TM) 2/Xbox Series X|S

発売日 ：2026年7月16日

ジャンル ：リズムローグライクアクション

プレイ人数(オフライン)：1人

プレイ人数(オンライン)：1-4人

表示対応言語 ：日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)／

韓国語／フランス語／ドイツ語／イタリア語／

ポルトガル語／スペイン語

発売元 ：Game Source Entertainment

開発元 ：Ratata Arts

CERO ：A

権利表記 ：(C) 2026 Ratata Arts Co. Ltd. All rights reserved. Published by Game Source Entertainment.