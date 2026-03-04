『Ratatan(ラタタン)』正式発売日決定！
2026年3月4日、Ratata Artsが開発し、Game Source Entertainmentが発行する『Ratatan(ラタタン)』は、3月3日に配信された「Nintendo Indie World」にて紹介され、2026年7月16日に正式発売することが発表されました。Ratata Artsが開発し、Game Source Entertainmentがパブリッシングを担当する、リズムと戦略を融合させた新作アクションゲーム『Ratatan(ラタタン)』は、本日配信された「Nintendo Indie World」にて紹介、あわせて、正式リリースとなる発売日を発表いたしました。
発売日 ：2026年7月16日(木)
パッケージ版・デジタル版 同時発売予定
対応ハード：Nintendo Switch(TM) 2
PlayStation(R) 5
Xbox Series X|S
予約情報は後ほど公開する予定です。準備が整い次第あらためてご案内いたします。予約開始および詳細情報については、準備が整い次第あらためてご案内いたします。
▼インディーワールドURL(タイトル個別)
https://www.youtube.com/live/bd_ce2CehyM?si=eHpnWotRoR5ZuOip
■アーリーアクセスを経て
アーリーアクセスを通じて、多くのフィードバックをいただきました。
バランス調整、ローグ構造、イベント設計、マルチプレイの最適化――
一つひとつ改善を重ねながら、ようやくここまで辿り着くことができました。
コンソール版の開発、そして物語の最終ステージ実装に向けて、現在も全力で取り組んでいます。
正式リリースに向け、ここからさらにギアを上げていきます。
引き続き応援をよろしくお願いいたします。
■参考リンク
▼Steamストア
https://store.steampowered.com/app/2949320/Ratatan/
▼ロードマップ
https://store.steampowered.com/news/app/2949320/view/706624027566801323
▼アーリーアクセスFAQ
https://store.steampowered.com/news/app/2949320/view/706624027566801483?l=japanese
■Game Source Entertainmentについて
Game Source Entertainmentは、香港を拠点にしたアジア圏の発売元と流通商社です。
これまでPlayStation(R) 4、Nintendo Switch(TM)、Xbox One及び前世代のコンソールプラットフォームで100タイトル以上、中国語に翻訳したパッケージソフトの流通を行ってきました。
■Game Source Entertainment関連リンク
GSE公式 HP ： https://gamesource-ent.jp/
X(旧Twitter) ： https://twitter.com/gamesource_ent
YouTube GSEチャンネル ： https://www.youtube.com/channel/UCfY5cUEakN7tw9gXd9lywFA
YouTube GSE JPチャンネル： https://www.youtube.com/channel/UClSyRhFYtK2YkPWcJE5oYXg
GSE ユーザーサポート ： support@gamesource-ent.jp
■製品情報
タイトル ：Ratatan(ラタタン)
対応機種 ：PC / PlayStation(R) 5 /
Nintendo Switch(TM) 2/Xbox Series X|S
発売日 ：2026年7月16日
ジャンル ：リズムローグライクアクション
プレイ人数(オフライン)：1人
プレイ人数(オンライン)：1-4人
表示対応言語 ：日本語／英語／中国語(簡体字・繁体字)／
韓国語／フランス語／ドイツ語／イタリア語／
ポルトガル語／スペイン語
発売元 ：Game Source Entertainment
開発元 ：Ratata Arts
CERO ：A
権利表記 ：(C) 2026 Ratata Arts Co. Ltd. All rights reserved. Published by Game Source Entertainment.