株式会社タカミエンジ(本社：大阪市城東区、代表取締役：室田正博)は、従来のモデルTE-D2000、TE-D3000に加えて、大幅にパワーアップした定格出力3600Wを誇る「TE-D3600EX」を2026年3月16日(月)より受注販売にて開始いたします。





メイン





■開発の背景：オフィス・職場での避難をより安心できるものに

2026年、さらに防災意識が高まる中で求められているのは、いかに停電生活を安心・安全に乗り切る備えができるかということです。簡単に持ち運びができるものは、容量が小さく実際に避難を想定した電力確保は難しい。容量が大きいものを選ぶと機器の重さも比例し、持ち運ぶことができない。そんな現場の声をたくさん聞いてきました。





その中で今回誕生したのが、置き型としても可搬型としても活用できる超大容量のハイブリッドポータブル蓄電池です。





可搬可能





■ここが進化：従来モデルとは異なる「パワーパックの拡張」が可能に！

従来モデルは1台ごとの使用のみでしたが、今回のTE-D3600EXはバッテリー拡張機能が追加され、後付けでバッテリーの容量を追加拡張することができます。

3600W×2=最大7200Wを出力でき、ドライヤーや電気ケトルなど高出力の家電も複数同時に稼働が可能になりました。





出力ポート





■製品仕様

モデル名 ： TE-D3600EX

定格出力 ： 3600VA(最大出力7200VA)

容量 ： 3430Wh

サイズ ： 幅555mm×奥行430mm×高さ420mm

バッテリー： リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4リン酸鉄)

出力ポート： AC100V、シガーソケット、USB、Type-C

入力ポート： AC100V、ソーラーパネル、シガーソケット









■販売・購入方法

予約開始日： 2026年3月16日(月)

購入方法 ： 製品サイトもしくは電話にて受付開始

お届け予定： 受注後約3か月を予定

URL ： https://bc-energy.jp/