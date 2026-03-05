人口約4万人の地方都市でダウンロード率10％超 4ヶ月未満で5,000ダウンロード、月間アクティブユーザー60％
一般社団法人こもろ観光局(理事長：富岡 正樹)は、長野県小諸市(人口約4万人)で運営する地域情報ポータルアプリ『Komomag.(コモマグ)』が、正式リリースから4ヶ月未満で5,000件のダウンロードを達成したことをお知らせいたします。
小諸市人口に対するダウンロード率は10％を超え、直近の月間アクティブユーザー率は60％を記録しています。
本プロジェクトは、行政、商工・観光団体、都市再生機関、テクノロジー企業、地域クリエイティブ企業など多様な主体がフラットに連携して推進しています。現在は、市民利用を基盤に観光利用へも波及する、「生活と観光を統合する地域情報基盤」へと発展しています。
■ 利用データ概要
ダウンロード数：5,000件(人口約4万人に対しダウンロード率10％超)
アプリ利用者構成
・市民 ： 67％
・長野県内(主な交流人口)： 19％
・県外その他 ： 14％
アプリ年代構成
・40代・50代： 約50％
・60代 ： 約17％
・20代・30代： 約26％
※月間アクティブユーザー率：60％
※ダウンロード後も継続的に利用されている点が特徴です。
■ 観光から生活へ、利用目的の拡張
リリース初期は、
・クーポン
・おでかけ情報
・観光スポット閲覧
といった回遊促進型コンテンツへのアクセスが中心でした。
直近では、
・ポッドキャスト視聴
・広報誌閲覧
・生活関連情報の検索
が増加しています。観光利用に加え、日常的な情報収集ツールとしての利用が広がる傾向が見られています。
■ 社会背景：地方における「情報の分断」
・行政情報は小諸市のウェブサイト
・観光情報はこもろ観光局サイト
・商工情報は小諸商工会議所
・イベントはソーシャルメディア
・事業者情報は各店舗のウェブサイト
といった形で情報発信主体が分かれ、住民や来訪者が情報を横断的に取得することが難しい状況が続いています。
・高齢世代とのデジタル格差
・観光客と市民の情報基盤の分断
・地域事業者の発信力の差
といった課題も顕在化しています。
■ Komomag.の設計思想
・小諸市役所
・小諸商工会議所
・こもろ観光局
が共同で情報を統合。観光客向けアプリと市民向けアプリを分けず、同じプラットフォーム上で情報を共有する設計を採用しました。
・市民は日常的に利用
・来訪者は滞在中に利用
・事業者は情報発信基盤として活用
という循環構造が生まれています。
観光振興と市民生活の情報基盤を分断しない設計が、継続利用につながっています。
■ 今後の展開
・掲載店舗数の拡大
・イベント連動施策の強化
・クーポン機能の拡充
・アプリの見た目・操作画面の設計、利用全体の体験価値の改善
を進め、市民生活と観光の双方にとって使いやすいアプリへと進化させていきます。
■ 小諸市について
長野県小諸市は浅間山麓に広がる城下町。
歴史、自然、ワイン文化、温泉を有し、国内旅行者の滞在先としても選ばれています。
【一般社団法人こもろ観光局】
Komomag事務局
TEL ： 0267-22-1234
MAIL： info@komoro-tour.jp