組子技術を応用した製品「forêt」がiFデザインアワード2026を受賞
阿部興業株式会社(ABE)(新宿区：代表取締役社長 阿部清光)は、組子技術を応用した新製品
「forêt（フォレ）」において、国際的に権威あるデザイン賞【iFデザインアワード2026】を
受賞したことをお知らせします。
【iFデザインアワード】は、ドイツ・ハノーバーを拠点とするiF International Forum
Designが主催する、70年以上の歴史を持つ国際的なデザイン賞です。2026年は世界68か国・
地域から約10,000件の応募があり、129名の専門家による厳正な審査を経て受賞作品が選出さ
れました。
日本の伝統木工技法「組子」を立体構造へと応用し、平面的な装飾として用いられてきた技法
を構造体そのものへと再解釈した点が、アイデアおよび独自性の観点から高く評価され、今回の
受賞に至りました。なお、今回の受賞を受けて「ABE galerie_TOKYO」にて3月10日から展示を
予定しておりますので、皆様のご来場をお待ちしております。
■forêt（フォレ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343357/images/bodyimage1】
■ iFデザインアワード 作品ページ
https://ifdesign.com/ja/winner-ranking/project/foret/733431
■ 受賞作品 forêt
・Partition パーティション
W1126 × D496 × H2250
・Console table コンソールテーブル
W1320 × D397 × H907
・Low table ローテーブル
W810 × D572 × H304
■ ABE galerie_TOKYO （展示場所） 2026年3月10日から
https://www.abekogyo.co.jp/showroom/
〒160-8404 東京都新宿区新宿1-7-10 (東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩1分)
営業時間：9:30－17:30
休館日：土曜・日曜・祝日・年末年始・GW・夏期休暇
TEL：03-3351-0222 FAX：03-5269-9149
阿部興業株式会社(ABE)は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を
刻みながら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナ
ンスまでワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木
製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343357/images/bodyimage2】
配信元企業：阿部興業株式会社
「forêt（フォレ）」において、国際的に権威あるデザイン賞【iFデザインアワード2026】を
受賞したことをお知らせします。
【iFデザインアワード】は、ドイツ・ハノーバーを拠点とするiF International Forum
Designが主催する、70年以上の歴史を持つ国際的なデザイン賞です。2026年は世界68か国・
地域から約10,000件の応募があり、129名の専門家による厳正な審査を経て受賞作品が選出さ
れました。
日本の伝統木工技法「組子」を立体構造へと応用し、平面的な装飾として用いられてきた技法
を構造体そのものへと再解釈した点が、アイデアおよび独自性の観点から高く評価され、今回の
受賞に至りました。なお、今回の受賞を受けて「ABE galerie_TOKYO」にて3月10日から展示を
予定しておりますので、皆様のご来場をお待ちしております。
■forêt（フォレ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343357/images/bodyimage1】
■ iFデザインアワード 作品ページ
https://ifdesign.com/ja/winner-ranking/project/foret/733431
■ 受賞作品 forêt
・Partition パーティション
W1126 × D496 × H2250
・Console table コンソールテーブル
W1320 × D397 × H907
・Low table ローテーブル
W810 × D572 × H304
■ ABE galerie_TOKYO （展示場所） 2026年3月10日から
https://www.abekogyo.co.jp/showroom/
〒160-8404 東京都新宿区新宿1-7-10 (東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩1分)
営業時間：9:30－17:30
休館日：土曜・日曜・祝日・年末年始・GW・夏期休暇
TEL：03-3351-0222 FAX：03-5269-9149
阿部興業株式会社(ABE)は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を
刻みながら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナ
ンスまでワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木
製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343357/images/bodyimage2】
配信元企業：阿部興業株式会社
プレスリリース詳細へ