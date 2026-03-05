工業用硝酸アンモニウムの世界市場2026年、グローバル市場規模（硝酸アンモニウム溶液、固体型）・分析レポートを発表
2026年3月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「工業用硝酸アンモニウムの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、工業用硝酸アンモニウムのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要と調査背景
最新の調査によりますと、世界の工業用硝酸アンモニウム市場規模は2024年に3035百万米ドルと評価されています。今後は2031年までに3343百万米ドルへ拡大する見通しであり、調査期間中の年平均成長率は1.4％と予測されています。
本レポートでは、米国の関税制度の枠組みと各国の政策対応を踏まえ、市場競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響を分析しています。貿易政策や規制強化が原材料調達、価格形成、物流体制に及ぼす影響を整理し、地域別の競争環境を明確にしています。
________________________________________
製品概要と特性
硝酸アンモニウムは化学式NH4NO3で表される化合物であり、硝酸とアンモニア塩から構成されます。常温では白色の結晶体として存在し、無色透明に見える場合もあります。結晶は菱形構造を持ちますが、32度を超えると単斜晶系へと変化します。
工業用途では主に肥料原料や産業用爆薬の基材として使用されます。溶解性が高く、取り扱いと保管においては湿度管理や安全対策が重要です。安定供給と品質管理が市場運営の基盤となります。
________________________________________
市場構造と競争環境
世界の主要企業にはEuroChem、CF Industries、Uralchem、Acron、Ostchem Holdingなどが含まれます。上位5社で市場の約45％を占めています。地域別では欧州が約33％のシェアを持つ最大市場であり、次いで中国および北米が続きます。
製品別では固体型が66％以上のシェアを占めています。用途別では産業用爆薬向けが56％以上を占める最大分野です。需要は鉱山開発、インフラ整備、農業生産などの動向に影響を受けます。
________________________________________
調査範囲と分析内容
本レポートは、世界の工業用硝酸アンモニウム市場について、定量分析と定性分析を組み合わせて包括的に評価しています。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場規模、販売数量、平均販売価格を2020年から2031年まで推計しています。
さらに主要企業の売上高、販売数量、市場シェア、平均販売価格を2020年から2025年まで分析し、2025年時点の市場構造も提示しています。市場の需給動向、価格変動要因、規制環境、安全基準の影響についても整理しています。
________________________________________
主要企業動向
本市場の主要企業にはEuroChem、Uralchem、OSTCHEM Holding、Borealis、Acron、Yara、SBU Azot、Incitec Pivot、Minudobreniya(Rossosh)、DFPCLが含まれます。加えてXinghua Chemical、Liuzhou Chemical、GESC、Holitech、Jinkai Group、Urals Fertilizer、Shangxi Tianji、Fujian Shaohua Chemical、Sichuan Lutianhuaなども重要な企業です。
各社は製品ポートフォリオの拡充、生産能力の安定化、物流体制の強化に注力しています。競争は価格競争力、供給安定性、安全管理体制、環境規制への対応力などを中心に展開されています。
________________________________________
市場セグメント分析
タイプ別では硝酸アンモニウム溶液と固体型に分類されています。固体型は輸送と保管の利便性から広く利用されています。溶液型は特定用途において取り扱いやすさが評価されます。
