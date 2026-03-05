「超かぐや姫！アナザービジュアルver.」がLINEクリエイターズ着せかえランキングで1位を獲得！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、2026年2月24日（火）に配信を開始した「超かぐや姫！アナザービジュアルver.」のLINE着せかえが、2026年2月24日（火）に、LINE Creators MarketのLINEクリエイターズ着せかえランキングで1位を獲得した事をご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343355/images/bodyimage1】
株式会社インクルーズは300社1,000作品を超える多種多様な有名IPライセンサーと【直接】契約し、LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）の配信で日本国内TOPクラスの有料販売実績を誇るデザインコンテンツのパブリッシャーです。全世界のLINE利用者の半分を占める台湾・タイ・インドネシアでの有名アニメIPの海外配信も強化しており、今後は日本国内だけでなく、台湾・タイ・インドネシアを中心とする全世界のLINEコンテンツのマーケットでの更なる売上シェアの拡大にも注力しています。
■商品概要
【タイトル】超かぐや姫！アナザービジュアルver.
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=6a2b7809-c251-41cb-a84d-217e7c53d84c
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■超かぐや姫！
夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。
少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――
今より少しだけ先の未来。
都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、
バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。
日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。
自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。
そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。
中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。
放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。
「あなた、もしやかぐや姫なの？」
大きくなったかぐや姫はわがまま放題。
かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。
彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、
二人は少しずつ打ち解けていく。
かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに--
これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。
【OFFICIAL SITE】https://www.cho-kaguyahime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/Cho_KaguyaHime
(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343355/images/bodyimage1】
株式会社インクルーズは300社1,000作品を超える多種多様な有名IPライセンサーと【直接】契約し、LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）の配信で日本国内TOPクラスの有料販売実績を誇るデザインコンテンツのパブリッシャーです。全世界のLINE利用者の半分を占める台湾・タイ・インドネシアでの有名アニメIPの海外配信も強化しており、今後は日本国内だけでなく、台湾・タイ・インドネシアを中心とする全世界のLINEコンテンツのマーケットでの更なる売上シェアの拡大にも注力しています。
■商品概要
【タイトル】超かぐや姫！アナザービジュアルver.
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=6a2b7809-c251-41cb-a84d-217e7c53d84c
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■超かぐや姫！
夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。
少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――
今より少しだけ先の未来。
都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、
バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。
日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。
自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。
そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。
中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。
放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。
「あなた、もしやかぐや姫なの？」
大きくなったかぐや姫はわがまま放題。
かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。
彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、
二人は少しずつ打ち解けていく。
かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに--
これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。
【OFFICIAL SITE】https://www.cho-kaguyahime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/Cho_KaguyaHime
(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ