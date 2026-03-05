PixAIが創作体験の進化を目指す新プロジェクトを始動、重要発表を2026年3月6日に予定
AI二次元創作プラットフォーム「PixAI」を運営するMetanomaly株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：イファン?ガオ）は、PixAIにおける新たな創作体験の実現に向けたプロジェクトを始動したことを発表しました。詳細については2026年3月6日に公開する予定です。
本プロジェクトは、これまでの機能アップデートとは異なり、創作環境そのものの進化を目的とした取り組みとなります。
■プロジェクト開始の背景
近年、AIによるイラスト制作環境は急速に進化しています。一方で、クリエイターが求める表現精度やコントロール性はより高度化しており、より自由度の高い創作環境への期待が高まっています。
PixAIではこうしたニーズに応えるため、単なる機能追加にとどまらず、創作体験そのものの質を高める新たな取り組みとして本プロジェクトを開始しました。
■プロジェクト概要
本プロジェクトでは、PixAIの創作環境を次のステージへ進化させることを目指しています。
具体的な内容については現時点では公表していませんが、従来のアップデートの延長ではなく、クリエイターの制作体験や表現の可能性を広げる重要な発表となる予定です。
正式な詳細および関連情報は、2026年3月6日に公開予定です。
■PixAIについて
PixAIは「Imagination, made real（想像力に、命を吹き込む）」をスローガンに掲げ、誰もが創作の楽しさと可能性を体験できるAI二次元創作プラットフォームです。
2022年10月のサービス開始以来、世界中で1,300万人以上のユーザーに利用されており、北米・韓国・台湾などを中心に利用が拡大しています。
また、2025年上半期にはSensor Towerの調査において、日本App Store「グラフィック／デザイン」カテゴリ売上第1位、「AI総合」カテゴリ第6位を記録しました。
■今後の展望
PixAIは今後も、技術開発とユーザー体験の向上を両立させながら、クリエイターの創作活動を支えるプラットフォームとして進化を続けていきます。
今回のプロジェクトは、そのさらなる発展に向けた重要な取り組みとなります。
■会社情報
社名：Metanomaly株式会社
所在地：東京都渋谷区神山町7-12 グランデュオ神山町601
代表者：レイブン・ガオ
事業内容：AI画像生成サービスの開発・運営
URL：https://pixai.art/ja
PixAI公式ブログ：https://pixai.art/articles/ja/how-to-use-pixai-2/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343366/images/bodyimage1】
