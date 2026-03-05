陸上養殖市場の規模、シェア、成長要因および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、『陸上養殖市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるようにしています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびにそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
陸上養殖市場は、持続可能なシーフードへの世界的な需要が高まり続ける中、近年大きな注目を集めています。陸上養殖とは、魚やその他の水生生物を、外洋や自然の水域ではなく陸上の管理されたシステムで養殖することを指します。これらのシステムには、循環式養殖システム（RAS）などが含まれ、魚の生産において高い管理性を実現し、効率性、バイオセキュリティ、持続可能性を向上させます。乱獲や環境劣化への懸念が高まる中、陸上養殖は従来の海洋養殖に代わる有力な選択肢として浮上しています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/239
市場規模とシェア
世界の陸上養殖市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）15.8％で成長し、2035年末までに市場規模は184億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は53億米ドルでした。
地域別では、北米が世界市場シェアの約34％を占め、続いてヨーロッパが約28％、アジア太平洋地域が約30％を占めています。これは養殖生産の拡大とシーフード消費の増加によるものです。
ヨーロッパは現在、陸上養殖技術の革新をリードしており、特にノルウェーやデンマークなどの国々では、持続可能な養殖インフラへの投資が活発に行われています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343365/images/bodyimage1】
主な成長要因
世界的に陸上養殖市場の拡大を促進している要因はいくつかあります。
1. 世界的なシーフード需要の増加
世界人口の増加とタンパク質豊富な食事への需要の高まりにより、シーフード消費は大きく増加しています。天然の魚資源が減少する中、陸上養殖は魚介類の需要増加に対応する持続可能な解決策を提供します。
2. 環境持続性とバイオセキュリティ
従来の開放水域での養殖は、汚染、疾病の伝播、生態系への影響といった懸念を伴うことが多くあります。陸上システムは管理された環境を提供し、環境への影響を最小限に抑え、バイオセキュリティを向上させ、魚類の疾病発生を減少させます。
3. 循環式養殖システム（RAS）の導入
循環式養殖システムのような技術革新により、水の90～99％を再利用することが可能となり、水消費量と環境負荷を大幅に削減できます。これらのシステムは生産効率と魚の健康状態も向上させます。
4. 政府の支援と投資
多くの政府が持続可能な食料生産を促進し、先進的な養殖技術への投資を進めています。財政的インセンティブ、研究資金、規制面での支援により、企業や農家による陸上養殖の導入が促進されています。
5. トレーサブルで地元生産のシーフード需要の増加
消費者はシーフードの産地や持続可能性にますます関心を持つようになっています。陸上養殖は、新鮮でトレーサビリティが確保された地元生産の魚を供給できるため、消費者の信頼と市場需要を高めます。
