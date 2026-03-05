サイレージフィルム市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーションおよび予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、『サイレージフィルム市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるようにしています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびにそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
サイレージフィルム市場は農業用プラスチック産業の重要なセグメントであり、主に飼料作物の保存と高品質な家畜飼料の確保に使用されます。サイレージフィルムは、保存された飼料を酸素、湿気、環境による損傷から保護すると同時に、適切な発酵を可能にし、飼料の栄養価を向上させます。乳製品や食肉製品に対する世界的な需要の増加と、近代的な農業手法の採用により、サイレージフィルム市場は近年着実な成長を遂げています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/238
市場規模とシェア
世界のサイレージフィルム市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）3.8％で成長し、2035年末までに市場規模は追加で21億米ドル拡大すると予測されています。2024年の市場規模は14億米ドルでした。
地域別では、北米とヨーロッパが世界市場の大きなシェアを占めています。これは、これらの地域で酪農および牛肉産業が確立されており、近代的な農業技術が広く利用されているためです。北米は世界市場収益の約30％を占め、ヨーロッパは約25％を占めており、機械化された農業と高度なサイレージラッピング技術によって支えられています。
一方、アジア太平洋地域は最も急成長している市場の一つとして浮上しています。これは、中国やインドなどの国々で家畜生産の拡大、乳製品需要の増加、そして近代的な飼料保存技術の採用が進んでいることが背景にあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343363/images/bodyimage1】
主な成長要因
世界のサイレージフィルム市場の拡大を促進している要因はいくつかあります。
1. 高品質な家畜飼料への需要の増加
サイレージフィルム市場の主要な推進要因の一つは、高品質な動物飼料への需要の増加です。サイレージフィルムは飼料作物を腐敗、酸素曝露、湿気の損失から保護し、年間を通じて家畜に安定した飼料供給を確保します。
2. 世界的な家畜生産の増加
世界中で酪農および食肉産業が拡大していることにより、効率的な飼料保存システムの必要性が高まっています。世界の飼料生産量が13億トンを超える中、農家は飼料の無駄を減らし栄養価を維持するためにサイレージフィルムを採用しています。
3. 近代的農業手法の採用
農家は農業生産性を向上させるために、機械化されたサイレージラッピング技術や高度な保存方法をますます採用しています。これらの革新により、耐久性やバリア性能が強化された高性能サイレージフィルムの需要が高まっています。
4. 農業近代化に対する政府支援
多くの政府が補助金、研修プログラム、農業開発イニシアチブを通じて持続可能な農業や効率的な飼料管理を推進しています。これらの政策は、農家がサイレージフィルムのような高度な保存ソリューションを利用することを促進しています。
