音楽フェスティバル市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーションおよび予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「音楽フェスティバル市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
世界の音楽フェスティバル市場は、エンターテインメントおよびライブイベント産業の中で急速に拡大しているセグメントの一つです。音楽フェスティバルは、ライブパフォーマンス、文化体験、フード、アート、そして社会的交流を組み合わせたイベントであり、毎年数百万人の来場者を引き付けています。体験型エンターテインメントへの需要の高まりに加え、観光の成長やデジタルエンゲージメントの拡大が、世界的に音楽フェスティバル産業の発展を加速させています。
音楽フェスティバル市場規模およびシェア
世界の音楽フェスティバル市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）24.78％で成長し、2035年末までに市場規模225億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は30億米ドルでした。
この成長は、北米、欧州、アジア太平洋地域などで大規模音楽フェスティバルの人気が高まっていることを反映しています。世界では毎年110カ国以上で約32,000件以上の音楽フェスティバルが開催され、年間約7億8,000万人の来場者を集めています。
地域別では、北米と欧州が市場を主導しており、確立された音楽文化と高度に発展したライブエンターテインメントインフラが背景にあります。欧州は世界のフェスティバル参加者の大きな割合を占め、北米がそれに続いています。一方、アジア太平洋地域は可処分所得の増加、都市化の進展、若年人口の拡大を背景に、最も急成長している市場となっています。
音楽フェスティバル市場の主な成長要因
体験型エンターテインメントへの需要増加
特に若年層の消費者は、物質的な購入よりも体験を重視する傾向があります。音楽フェスティバルは、音楽、社会的交流、文化体験を組み合わせた没入型エンターテインメントを提供するため、ミレニアル世代やZ世代にとって非常に魅力的です。
観光およびデスティネーションフェスティバルの拡大
多くのフェスティバルは国際観光客を引き付ける目的地型イベントとして設計されています。主要フェスティバルを開催する都市では、ホテル予約、交通需要、地域消費が増加し、政府や民間主催者がこうしたイベントへの投資を促進しています。
スポンサーシップおよびブランドパートナーシップ
企業スポンサーシップやブランドプロモーションは、音楽フェスティバルの主要な収益源となっています。企業はフェスティバル主催者と協力して製品を宣伝し、大規模な観客に対するブランド認知を高めることで、イベント収益を大幅に押し上げています。
デジタル統合およびライブストリーミング
技術革新により、音楽フェスティバル体験は大きく変化しています。モバイルチケット、イベントアプリ、ライブストリーミングプラットフォームにより、主催者は会場を超えて世界中の視聴者にリーチできるようになりました。ライブ参加とオンライン参加を組み合わせたハイブリッド形式のイベントも人気が高まっています。
