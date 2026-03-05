トリプルアイズ、BEXと自動車設計業務を効率化する自動化システムを共同開発 ～年間約4,000時間の工数削減の見込み。グループシナジーで設計品質を革新～
2026年3月5日（木）、株式会社トリプルアイズ（本社：東京都港区、代表取締役：片渕博哉、東証グロース市場《証券コード：5026》、以下トリプルアイズ）は、グループ会社である株式会社BEX（本社：愛知県豊田市、代表取締役社長：井口邦、以下BEX）と共同で、自動車設計業務効率化のためのプロジェクトチームを組成し、設計支援および業務効率化に向けた複数のプログラム開発が完了したことをお知らせいたします。 本プログラムはすでに実務適用フェーズに入っており、設計の付帯業務 （2D図面化とチェック等）にかかる年間約4,000時間の工数削減と品質向上が見込まれます。
■背景：グループシナジーによる設計現場の革新
労働人口の減少に伴い、製造業の設計現場では「限られた人員でいかに高品質なアウトプットを出すか」が急務となっています。BEXは長年、トヨタグループをはじめとする大手メーカーのパートナーとして設計業務を担ってきましたが、近年、各国法規の対応が増えたことに伴い、 目視確認や手作業による修正工数の増加が課題となっていました。2024年7月、 BEX はトリプルアイズグループにジョインしました。そこから、AI・システム開発に強みを持つトリプルアイズと、設計ノウハウを持つBEXが連携し共同研究を進め、設計者が抱える「手戻りの原因となる作業」を洗い出し、自動化・効率化するプロジェクトを推進してまいりました。
■開発の成果：設計プロセスのDXにより、ヒューマンエラーを排除
今回開発・導入されたのは、ハイエンド3D CADソフト「CATIA」上での設計業務を支援する自動化プログラム群です。これまでBEXの設計者は、本来の創造的な設計業務に加え、図面表記の整合性チェックや変更履歴の集計、レイアウト変更に伴う微調整など、膨大な「目視・手作業」に時間を割いており、これが手戻りを発生させる主な原因となっていました。
本プロジェクトでは、これらの付帯業務を自動で実行・補正するシステムを構築しました。具体的には、図面内の注記・記号表記や規格の自動チェック、修正箇所の自動集計、縮尺変更時のレイアウト自動追従などの機能を実装。人が行うとミスが起きやすい確認作業をITが代替することで、修正の手戻りを防ぎ、設計品質の均一化を実現しました。
これまで設計者の目視に頼っていたこれらの作業をシステムが正確かつ瞬時に処理することで、1プロジェクト（約12ヶ月）あたり約390時間の作業時間を削減しました。これを該当する複数プロジェクト（対象エンジニア約30名規模）の全体に換算すると、年間で約4,000時間の工数削減が見込まれます。
人為的なミスによる手戻りが大幅に減少し、設計者が本来注力すべき「創造的な設計検討」により多くの時間を充てることが可能となりました。
■今後の展望：AIによる次世代設計プロセスへ
今後は、単なる作業自動化にとどまらず、「設計者の意図を汲み取るAI」の開発へとフェーズを進めます。具体的には、過去の設計データを学習したAIが、部品の3Dデータを自動生成して複数の形状案を提案するシステムや、SE-DA（Simultaneous Engineering - Design Analysis）において問題点を自動抽出し、最適な改善策を提示するシステムの構築を目指します。トリプルアイズとBEXは、ITとモノづくりの融合により、日本の製造業における生産性向上に貢献してまいります。
■株式会社BEXについて
BEXは「自動車部品の設計」「ITシステムの開発」を通じて、トヨタグループ各社を技術支援するエンジニアリング会社です。当社社員が関わった特許出願件数は140件以上。1980年の創業以来、40年以上にわたり「クルマ産業の愛知県」に地域密着し、トヨタグループの開発と共に事業展開をしてきました。お客様の信頼と期待に応え続けるために、BEXのエンジニアたちは、取り巻く技術革新や世界の変化の波を乗り越えて成長を続けます。
コーポレートサイト：https://www.bex-inc.com/
■トリプルアイズについて
トリプルアイズは、システムインテグレーションおよびAIプラットフォームの提供を行っています。2008年の設立以来、先端技術の開発に取り組み、囲碁AIの世界大会でも好成績を収めるなど、高い技術力を保有しています。システム開発とAIエンジンの研究開発のシナジーにより、ビジネスにおけるDXイノベーションを実現します。
コーポレートサイト：https://www.3-ize.jp/
■BEXお問い合わせ先
株式会社BEX 広報担当（堀智康、迫田奈々）
愛知県豊田市西町5丁目5番地 ビッツ豊田タウン3F
電話：0565-31-3820
MAIL： tomoyasu-hori@bex-inc.com、 nana-sakoda@bex-inc.com
