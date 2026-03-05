Akash Systems、AMD Instinct（TM）MI350X GPUとMiTACコンピューティング搭載の、世界初となるダイヤモンド冷却AIサーバーを発表

・画期的なDiamond Cooling®テクノロジーにより、世界最高のエネルギー効率と資本効率に優れたAIサーバーが実現

・Diamond Cooling® ソリューションは、既存の空冷および液冷技術に追加する冷却技術の新たな革新に

・特許技術により、サーバー1台あたり最大100万ドルの価値を提供

・初号機は3億ドルで受注

・熱に制限されないパフォーマンス、最大10°CのGPU温度低下、最大100%の冷却電力削減、標準的な周囲温度（～24°C）のデータセンターにおいて1ワットあたり最大22%の演算性能（FLOPs）向上、高周囲温度（～49°C）のデータセンターにおいては最大15%のトークンスループットの向上を実現

・Khosla VenturesとFounders Fundによる支援獲得

サンフランシスコ（米国）、2026年3月5日 /PRNewswire/ --Diamond Cooling® テクノロジーのパイオニア、Akash Systems, Inc.は、本日AMD Instinct™ MI350X GPU を搭載し、MiTAC Computing (3706.TW) が製造する世界初のDiamond Cooled AI サーバーの発売と提供を開始する旨発表しました。これは、AIデータセンターにおけるDiamond Cooling®を用いたAMD Instinct™ GPUの初の商用展開となります。同社は今年、AMD Instinct MI355X GPUおよび将来のAMD Instinct GPUを含む、追加のAMD Instinct™ GPUシステム向けにDiamond Cooling®ソリューションの提供を開始する予定です。



AI Server with Diamond Cooling® Drives Peak GPU Performance



ダイヤモンドは地球上で最も熱伝導率が高い素材であり、熱管理業界において標準的に使用される銅の5倍のスピードで熱を除去します。冷却技術における新たな革新として、同社のDiamond Cooling®ソリューションは、既存の空冷および液冷技術に付加または補完することができます。この技術は、宇宙空間で確立されており、現在運用中の衛星システムにて稼働中です。

GPUと高帯域幅メモリ（HBM）の両方で最大10°Cという驚異的な温度低下を実現できるため、事業者は同一の電源系統から大幅に多くの演算能力を得ることができ、資本効率とエネルギー効率、電力使用効率（PUE）、データセンター密度、および全体的な投資収益率（ROI）のすべてにおいて向上が見込めます。

熱の制限を受けないパフォーマンスによって1ワット当たりの演算性能（FLOPs）が最大22%向上するため、顧客は演算密度を高めることができ、新規および既存のデータセンター内の追加容量を即座に解放できます。また、データセンターはGPUの温度を低下させることで冷却に充当する電力を最大100％削減し、データセンターの周囲温度が最大24°Cまでの範囲で高いパフォーマンスを維持できるようになります。また、同社の試験によれば、これにより最大15％のスループット向上が期待できるとされています。このような性能向上を捉えることで、Diamond Cooled未導入のサーバーと比較して、Diamond Cooled導入サーバー1台あたり、4年間で最大100万ドルの価値を生み出すことができます。

Akash Systemsの共同創立者兼CEOを務めるFelix Ejeckam博士は、「AIに対する需要は、それを支えるインフラを急速に上回る勢いで伸びています。当社の特許技術により、熱というボトルネックを打破することができ、収益性の高いAI導入を加速します。また、AMD社やMiTAC社とともに、AIの進展に必要な基盤構築に向けて世界クラスの技術と専門知識を提供します」と述べています。

この革新的なサーバーは、AI、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）、エネルギー効率に優れたサーバーソリューション大手のMiTAC Computing社との提携により製造および配備され、既存のAMDおよびメーカー保証により完全に保証されます。

AMD社の業務用・法人AI事業担当副社長を務めるTravis Karr氏は、「Akash SystemsのDiamond Cooling®テクノロジーは、技術革新がAMD Instinct™ GPUにもたらす新たな性能と効率を教えてくれます。MiTACが世界規模で展開されることで、当社はデータセンターが驚異的な計算密度と画期的なエネルギー効率を実現することを可能にします。

MiTAC ComputingのRick Hwang社長は、「世界に広がる当社の製造能力と堅牢なエンジニアリング能力を活用することで、全世界のAI企業や超巨大データセンターは、これらの超高性能かつエネルギー効率に優れたシステムを迅速に導入できます。これにより、演算能力を向上し、決定的な競争優位を得ることが可能になります」と述べました。

今回の提携により、AMD Instinct™ MI350XシリーズGPU搭載の世界初となるAkash Diamond Cooled MiTAC AIサーバーは、Diamond Cooling®テクノロジーを使用することでGPU温度を低く抑え、熱による性能低下を防止してハードウェアの寿命を延ばすことができるため、要求の厳しい用途においても革新的なメリットを提供できます。

また、MiTACサーバーは2基の第5世代AMD EPYC™ 9005 CPU、AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC、および最新のAMD ROCm™ソフトウェア・スタックを搭載しており、これらのスループットとオープンなソフトウェア・エコシステムの提供により、データセンターがAIワークロードを高速化し、持続的に拡張できるよう支援します。

本製品の詳細については、https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling をご覧ください。

Akash Systemsについて

Akash Systemsは、AI サーバーやその他の熱集約的な電子環境向けの Diamond Cooling® テクノロジーのパイオニアです。同社は、当初NASAとの提携を通じて人工衛星向けに開発・導入された技術を基盤としており、現在はGPU、CPU、メモリシステム向けに独自のDiamond Coolingソリューションを提供しています。また、米国および世界各国で急成長を遂げているAIデータセンター分野におけるエネルギー効率とパフォーマンス向上の課題解決を支援しています。同社は、大手ベンチャーキャピタルのKhosla VenturesとFounders Fundの支援を受けています。詳細は www.akashsystems.com をご覧ください。

MiTAC Computingについて

MiTAC Holdingsの子会社MiTAC Computing Technology Corp.は、AI、HPC、クラウド、エッジコンピューティングに特化しています。同社は、ベアボーン、システム、ラック、およびクラスターレベルに至るまで、妥協のない品質を確保するために厳格な方法を採用し、卓越した性能と統合を完全に実現しています。研究開発から製造、世界規模でのサポートに至るまで、同社は世界各地に拠点を有しており、エンドツーエンドの能力を持つMiTAC Computingは、超巨大データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティング、AIアプリケーション向けに機敏かつカスタマイズされたプラットフォームを提供しています。詳細は www.mitaccomputing.com をご覧ください。

AMDについて

AMDは、世界における最重要課題の解決にむけて、ハイパフォーマンスおよびAIコンピューティングにおけるイノベーションを推進しています。現在、同社の技術は、クラウドやAIインフラから組み込みシステム、AI搭載のパソコン、ゲーミングに至るまで、幅広い分野で何十億もの体験を支えています。AIに最適化されたCPU、GPU、ネットワーキング、ソフトウェアの多岐にわたるポートフォリオにより、AMDはインテリジェント・コンピューティングの新時代に必要な性能と拡張性を提供するフルスタックのAIソリューションを提供します。詳細はwww.amd.comをご覧ください。

