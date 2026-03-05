【教育DX】「IO Moodle（イオムードル）」に、「Moodle（ムードル）」自動連携のeポートフォリオ機能を新搭載。履修・テスト・レポートを自動統合、4～6年の学びを“成長の証明書”へ
株式会社イオマガジン（本社：東京都港区、代表取締役：成家勉 ※以下、イオマガジン）は、世界240カ国以上、約4億人が利用するeラーニングシステム「Moodle（ムードル）」を、さらに使いやすくカスタマイズしたeラーニングシステム「IO Moodle（イオムードル）」を提供し、ご導入・カスタマイズ・運用のご支援を行っておりますが、この度、「IO Moodle（イオムードル）」において、「Moodle（ムードル）」と自動連携するeポートフォリオ機能を、2026年3月5日にリリースいたしました。
────────────────────
【詳細はこちら】https://www.io-maga.com/2026/03/news20260305/
────────────────────
本機能では、「Moodle（ムードル）」にて学習した結果や途中経過を、「履修実績」「テスト実績」「課題実績」として自動的に集約し、入学から卒業までの学習プロセスを「成長の証明書」 として一元管理することを可能にします。これにより、大学等の高等教育機関における学習成果の可視化と、学生のキャリア形成支援を強力にサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343279/images/bodyimage1】
────────────────────
開発の背景： 点数だけでは測れない「成長」 の証明へ
────────────────────
近年、教育現場では「何を学んだか」だけでなく、「どのようなプロセスを経て成長したか」という学習プロセスの可視化が重視されています。しかし、従来の成績管理システムでは最終的な評定しか残らず、学生がどのようなフィードバックを受け、どう改善したかという「成長の軌跡」が見えにくいという課題がありました。
また、就職活動においても、学生が自身の学びを客観的な根拠に基づいて説明することが求められていますが、横断的な学習データを学生自身が手軽に参照できる環境は十分に整備されていませんでした。
こうした課題を解決するため、イオマガジンは、「Moodle（ムードル）」のデータベースと直接連携し、運用負荷なく学習履歴を資産化できる「eポートフォリオ機能」を開発し、イオマガジン社オリジナルの「IO Moodle（イオムードル）」の付加機能として提供することにいたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343279/images/bodyimage2】
────────────────────
「IO Moodle（イオムードル）」の「eポートフォリオ」の特長
────────────────────
１. 入力負荷ゼロの自動連携
教員や学生がポートフォリオのために改めてデータを入力する必要はありません。「Moodle（ムードル）」で行われた活動（コース履修、小テスト、レポート提出）は、自動的にeポートフォリオへ反映されます。これにより、形骸化しやすいポートフォリオ運用の課題を解決します。
２. 3つの視点で学習を記録
学生のポートフォリオは、「履修実績」「テスト実績」「課題実績」の3つのタブで構成され、 多角的に学習状況を振り返ることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343279/images/bodyimage3】
────────────────────
教員? 管理者向け機能： 指導の質向上へ
────────────────────
教員は「担当学生一覧」 から、受け持ちの学生のポートフォリオを横断的に閲覧可能です。個々の科目の成績だけでなく、他科目を含めた全体的な学習状況を把握することで、 より的確な面談指導やキャリアアドバイスが可能になります。
────────────────────
【詳細はこちら】https://www.io-maga.com/2026/03/news20260305/
────────────────────
